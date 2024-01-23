Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Unpad EdEx Siap Tingkatkan Kapabilitas Tenaga Kerja Profesional di RI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |20:54 WIB
Unpad EdEx Siap Tingkatkan Kapabilitas Tenaga Kerja Profesional di RI
Universitas Padjajaran Lucurkan Edex (Foto: UMN)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Padjadjaran (Unpad) resmi meluncurkan Unpad EdEx (PT Lentera Semesta Unpad), perusahaan penyedia pembelajaran eksekutif yang langsung dapat dikonversi menjadi credit earning program pascasarjana Unpad, bagi para tenaga profesional di tingkat lokal, multinasional, hingga lembaga pemerintah.

Unpad EdEx didirikan sebagai respons dari dinamika industri yang senantiasa berkembang dinamis di hampir semua sektor, sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia pun membutuhkan upskilling (peningkatan keterampilan pekerja) dan reskilling (pemberdayaan pekerja dengan keterampilan baru) untuk meningkatkan kapabilitasnya.

Materi-materi yang tersedia di Unpad EdEx tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga ada di level praktis dan bisa langsung diaplikasikan sesuai dengan learning outcome yang diharapkan para client.

CEO Unpad EdEx, Mario Nicolas menjelaskan, Unpad EdEx menyediakan program pembelajaran online dan offline untuk semua level SDM, mulai dari entry level hingga ke level direktur dan komisaris. Sebagai platform pembelajaran, semua materi pelatihan telah berstandar sertifikasi Sarjana dan Pascasarjana dari Unpad.

Melalui standardisasi tersebut, peserta Unpad EdEx pun bisa mendapatkan kredit SKS yang nantinya bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan bergelar resmi di Unpad. Selain itu, untuk memberikan upskilling yang tepat guna dengan kebutuhan industri, Unpad EdEx menggunakan pendekatan solutif dan tm pengajarnya pun terdiri dari para praktisi yang telah berpengalaman di bidang masing-masing.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement