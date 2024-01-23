Unpad EdEx Siap Tingkatkan Kapabilitas Tenaga Kerja Profesional di RI

JAKARTA - Universitas Padjadjaran (Unpad) resmi meluncurkan Unpad EdEx (PT Lentera Semesta Unpad), perusahaan penyedia pembelajaran eksekutif yang langsung dapat dikonversi menjadi credit earning program pascasarjana Unpad, bagi para tenaga profesional di tingkat lokal, multinasional, hingga lembaga pemerintah.

Unpad EdEx didirikan sebagai respons dari dinamika industri yang senantiasa berkembang dinamis di hampir semua sektor, sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia pun membutuhkan upskilling (peningkatan keterampilan pekerja) dan reskilling (pemberdayaan pekerja dengan keterampilan baru) untuk meningkatkan kapabilitasnya.

Materi-materi yang tersedia di Unpad EdEx tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga ada di level praktis dan bisa langsung diaplikasikan sesuai dengan learning outcome yang diharapkan para client.

CEO Unpad EdEx, Mario Nicolas menjelaskan, Unpad EdEx menyediakan program pembelajaran online dan offline untuk semua level SDM, mulai dari entry level hingga ke level direktur dan komisaris. Sebagai platform pembelajaran, semua materi pelatihan telah berstandar sertifikasi Sarjana dan Pascasarjana dari Unpad.

Melalui standardisasi tersebut, peserta Unpad EdEx pun bisa mendapatkan kredit SKS yang nantinya bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan bergelar resmi di Unpad. Selain itu, untuk memberikan upskilling yang tepat guna dengan kebutuhan industri, Unpad EdEx menggunakan pendekatan solutif dan tm pengajarnya pun terdiri dari para praktisi yang telah berpengalaman di bidang masing-masing.