HOME EDUKASI KAMPUS

Komunitas Fotografi UIN Jakarta Ungkap Rasa Syukur dengan Pameran Foto Esensi

Asla Lupanda , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |08:10 WIB
Komunitas Fotografi UIN Jakarta Ungkap Rasa Syukur dengan Pameran Foto Esensi
Komunitas fotografi UIN Jakarta gelar pameran (Foto: Asla Lupanda)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Komunitas Fotografi UIN Syarif Hidayatullah Kalacitra mengungkap rasa syukur lewat pameran foto. Pameran foto bertajuk Esensi diselenggarakan mulai tanggal 18 Desember-22 Desember 2023.

"Saya mengucapkan selamat kepada para pameris, mudah-mudahan dengan diselenggarakannya pameran Esensi ini dapat memberikan dampak positif bagi para pengunjung yang datang," ujar Ketua Umum KMF Kalacitra, Fauzan Ramadhan di Kampus UIN Jakarta, Sabtu (23/12/2023).

 BACA JUGA:

Esensi merupakan ekspresi rasa syukur sebagai hakikat dalam diri manusia. Keterbatasan yang selalu ada sering kali mengikis rasa syukur. Oleh karenanya pameran ini dapat menjadi refleksi dan pengingat bagi para penikmatnya.

Sebanyak 8 pameris menampilkan 8 foto story yang saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Tak hanya pameran, dalam rangkaiannya juga diisi dengan seminar-seminar. Seminar pertama dilaksanakan pada 19 Desember 2023 dengan tema "Fotografi di Era Digital" yang di sampaikan oleh Gunawan Widjaja. 

Halaman:
1 2
