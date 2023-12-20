Bill Gates Girang AI Semakin Masif Digunakan di Bidang Pendidikan

JAKARTA - Teknologi Artificial Intelligence (AI) kini semakin banyak digunakan di dunia pendidikan dalam proses belajar mengajar di kelas maupun kampus. Pendiri Microsoft Bill Gates menyambut baik dan memuji kemajuan ini. Dia memprediksi AI akan semakin dibutuhkan di dunia pendidikan dan kesehatan.

Gates meramalkan bahwa pengembangan AI akan “meningkatkan” jalur inovasi. “Inovasi adalah alasan mengapa kehidupan kita mengalami kemajuan pesat selama satu abad terakhir,” tulisnya dilansir dari Business Insider, Rabu (20/12/2023).

Dari listrik dan mobil hingga obat-obatan dan pesawat terbang, inovasi telah membuat dunia menjadi lebih baik. Gates menyarankan agar negara-negara berpendapatan tinggi seperti Amerika Serikat mengadopsi AI secara signifikan. Meskipun ia memperkirakan akan ada keterlambatan dalam hal penggunaan teknologi ini secara umum di negara-negara Afrika, ia memperkirakan akan melihat tingkat adopsi yang sama dalam waktu sekitar tiga tahun.

AI di tempat kerja

Gates mengatakan dalam postingan blognya bahwa tahun 2023 menandai pertama kalinya dia menggunakan AI di tempat kerja atau untuk “alasan serius.” Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dunia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pekerjaan apa yang dapat dilakukan oleh AI dan

“Pekerjaan apa yang akan dilakukan AI sebagai kopilotnya,” kata Gates.

Sejumlah penelitian yang dilakukan tahun ini mencoba menentukan keterampilan dan sektor mana yang paling terkena dampak AI yang canggih. Sudah ada bukti bahwa menggunakan teknologi sebagai kopilot di tempat kerja dapat membantu karyawan untuk maju. Beberapa perusahaan telah mengembangkan alat AI internal untuk meningkatkan jumlah karyawan, sementara perusahaan lain mendorong pekerja untuk menggunakan teknologi yang tersedia secara publik. Dalam postingan blognya, Gates mengakui bahwa dia belum mengetahui semuanya terkait AI di tempat kerja.

“Jika Anda belum menemukan cara memanfaatkan AI dengan sebaik-baiknya, Anda tidak sendirian,” tulisnya.

AI di Dunia Pendidikan

Gates sebelumnya memperkirakan bahwa AI dapat mengubah pendidikan dalam lima hingga 10 tahun ke depan dengan memberikan konten yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Dia menyarankan AI dapat melibatkan siswa dengan mempelajari apa yang memotivasi mereka dan apa yang menyebabkan mereka kehilangan minat terhadap mata pelajaran. Meskipun ia mengatakan kemungkinan besar guru tidak akan mengalami mubazir, mereka mungkin perlu beradaptasi dengan teknologi baru.