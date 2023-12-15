2 Burung Beo Langka di Dunia Menetas, Ini Penampakannya

JAKARTA - Seekor burung beo super langka di dunia menetas 2 anakan. Burung beo langka tersebut hanya tersisa 7 ekor di alam liar.

Burung beo tersebut menetas di kebun binatang Chester di Inggris. Burung beo perkici mitchell (Trichoglossus forsteni mitchellii) itu menjadi spesies yang paling terancam punah di alam liar. IUCN memberi status super langka karena populasinya kian menyusut.

Di alam liar, beo perkici mitchell hanya ditemukan di pulau Bali dan Lombok di Indonesia. Para pegiat konservasi hanya menemukan 7 ekor subspesies burung ini di Bali sejak tahun 2020.

Populasinya saat ini terus berkurang karena perdagangan satwa liar ilegal yang menyebabkan burung-burung ini diburu dan dijual dengan harga tinggi, mengingat warna yang dimiliki sangat indah.

“Pada tahun 2018 Chester bergabung dengan program pengembangbiakan konservasi yang penting di mana setiap penambahan baru membantu melindungi masa depan spesies tersebut," kata Zoe Sweetman, Manajer Tim Parrot, dikutip dari IFL Science, Jumat (15/12/2023).

BACA JUGA:

"Kami sekarang menjadi rumah bagi 12 burung beo cantik ini, sayangnya jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang tercatat di alam liar dalam beberapa tahun terakhir,” lanjutnya.

Tim di Chester mengatakan dua anakan baru yang berharga ini suatu hari nanti akan bergabung dengan program pengembangbiakan spesies yang terancam punah, sehingga membantu meningkatkan populasinya.