Keris Puputan Klungkung Kini Sudah Mendarat di Tanah Air, Ini Penampakannya

JAKARTA – Upaya pengembalian saksi bisu peradaban nusantara berupa keris Puputan Klungkung kini sudah rampung. Usaha yang dilakukan membuahkan hasil untuk bisa dinikmati generasi penerus untuk menelusuri sejarah terdahulu yang sempat berada di Belanda.

Bertempat di Galeri Nusantara, Gambir, Jakarta Pusat. Pameran ini dibuka mulai dibuka sejak 28 November 2023 lalu hingga 10 Desember 2023 nanti. Pameran ini terbuka untuk umum, namun kalian harus mendaftar sesuai sesi jam yang ada.

Pantauan Okezone, Senin (4/12/2023), keris Puputan Klungkung tersimpan di kotak kaca yang tertutup, di tengah-tengah area pameran itu. Keris ini dipamerkan dengan berbagai koleksi saksi bisu lainnya. Mulai dari perhiasan, alat persembahan, hingga daun jendela yang retak.

Bahan Keris

Keris Puputan Klungkung terbuat dari bahan besi, nikel, kayu, batu permata, emas, dan gading bilah bergelombang. Pada antara bilah dan gagang keris terdapat enam batu mulia, serta 24 batu mulia pada gagangnya.