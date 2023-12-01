Ketika Erick Thohir Pamer Delegasi RI Lulusan Kampus Top Dunia

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia Erick Thohir memamerkan delegasi Indonesia untuk COP-28 lulusan luar negeri. Sembari mengenalkan almamater setiap delegasi, Erick menjelaskan bahwa lulusan Indonesia pintar dan banyak yang lulus dari universitas di Amerika Serikat dan Eropa.

Dilansir dari laman Instagram @erickthohir, Jumat (1/12/2023), Erick Thohir tengah menghadiri Conference of the Parties (COP) ke-28 atau Konferensi Para Pihak anggota The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang dilangsungkan di Dubai, Uni Emirat Arab. Dalam video berdurasi 60 detik itu, Erick Thohir mengenalkan delegasi Indonesia yang lulusan luar negeri.

BACA JUGA:

Sembari menyapa penonton, Erick kemudian mengenalkan Rahmat lulusan Massachusetts Institute of Technology, Amerika Serikat. Kemudian, Erick bergeser ke delegasi selanjutnya lulusan Vanderbilt University, Amerika Serikat. Setelah itu, kamera Erick bergeser pada delegasi perempuan yang mengaku lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB), Jerman, dan United Kingdom (UK).

Mendengar almamater perempuan tersebut, Erick sontak memuji. "Wah, ITB! Saya masuk ITB nggak bisa, haduh," kagum Erick.

BACA JUGA:

Delegasi Indonesia selanjutnya ternyata teman dari anak Erick Thohir, Arfa. Saat ditanya mengenai almamaternya, gadis itu menjawab bahwa ia lulusan UC Berkeley, Amerika Serikat.

Selesai mengenalkan keempat delegasi Indonesia untuk COP-28, Erick memuji bahwa generasi muda Indonesia pintar dan penentu masa depan bangsa. "Jadi siapa yang bilang generasi muda Indonesia tidak pintar-pintar, (mereka) pintar. Dan mereka adalah penentu masa depan," ungkap Erick Thohir.