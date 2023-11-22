Benarkah AI Buka Peluang Kecurangan dalam Pendidikan? Ini Cara Mencegahnya

JAKARTA – Artificial intelligence (AI) memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap kehidupan manusia. Termasuk di dalam dunia pendidikan, menarik untuk dilihat bagaimana peran AI dalam membantu para pelajar untuk dapat memaksimalkan potensi dari AI itu sendiri. Ancaman atau tantangan? Benarkah AI membuka peluang kecurangan?

Melansir dari ensiklopedia umum Britannica, Rabu (22/11/2023), kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) adalah kemampuan komputer digital atau robot yang dikendalikan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang umumnya dikaitkan dengan makhluk cerdas. Meski memiliki banyak dampak untuk kehidupan manusia, AI sendiri dirasa masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dan menyuluh.

Bagaimana peran AI dalam pengimplementasiannya di dunia pendidikan juga turut menjadi bahasan di dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan di Universitas Binus Anggrek pada Selasa (21/11/2023). Head of Computer Science Departemen Binus Derwin Suhartono manfaat AI dalam proses belajar mengajar di dunia pendidikan.

“Sebenarnya saya selalu mengajak untuk kita itu jalan bersamaan dengan AI. Jadi, jangan kita melawan AI sehingga kita bisa meningkatkan kualitas belajar kita,” jelasnya.

Manfaat AI

Derwin juga menjelaskan bahwa terdapat beragam manfaat positif dari pemanfaatan berbagai tools yang didasari dengan teknologi AI. Salah satu tools seperti google translate yang dapat membantu proses belajar ketika berhubungan dengan aspek penerjemahan bahasa. Selain google translate, Derwin juga menjelaskan bahwa kualitas penulisan seseorang juga dapat dimaksimalkan jika memanfaatkan teknologi ‘BOT’.

Ancaman Kecurangan

Tetapi, dengan kemajuan teknologi yang ada, hal tersebut juga akan menimbulkan dampak yang negatif juga yang mengikutinya. Terdapat potensi adanya kecurangan yang dilakukan para peserta didik yang menyalahgunakan teknologi tersebut dalam proses pembelajaran. Potensi tersebut harus disadari oleh para orangtua dan juga para pengajar.

“Kalau mahasiswa tagu yang seperti itu, dosennya harus tau dong. Kan bahaya tuh kalau gak tahu tuh, nanti nilainya seratus semua,” ujar Derwin ketika membahas mengenai pentingnya literasi mengenai AI yang harus juga dimengerti oleh para pengajar pendidikan.

Kehadiran teknologi AI seperti Chat GPT, sebuah AI yang memiliki cara tanya-jawab pemberian informasi dalam format percakapan. Tidak sedikit pelajar yang menyalahgunakan teknologi tersebut untuk menggapai ‘jalan pintas’ dalam mengerjakan tugas maupun ujian.

Oleh karena itu, perlu adanya pemerataan literasi mengenai AI untuk dapat memanfaatkan teknologi tersebut secara maksimal. Perlu adanya kepekaan dari para pemberi ilmu seperti guru atau dosen dalam proses pengajaran.