Hari Anak Sedunia 2023, Ini 5 Anak Jenius dengan IQ Tinggi

Ini daftar anak di dunia dengan nilai IQ tinggi (Foto: Freepik)

JAKARTA – Selamat Hari Anak Sedunia 2023! Kita semua pasti mengenal Albert Einstein sebagai orang dengan IQ tinggi. Namun ternyata, ada sejumlah anak dari berbagai belahan dunia yang memiliki IQ tinggi, bahkan lebih tinggi dari Albert Einstein.

Penasaran siapa saja? Simak laporannya berikut ini!

Anak-anak dikenal sebagai makhluk dalam proses belajar. Pada proses ini, kecerdasan anak diukur dari Intelligence Quotient (IQ). IQ anak berubah seiring pertumbuhan usia, namun siapa sangka bahwa di usia ini, sejumlah anak ini memiliki IQ di angka fantastis.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (20/11/2023), berikut anak-anak di dunia dengan IQ tinggi. Menarik untuk mengetahuinya di Hari Anak Sedunia 20 November kali ini.

Anak dengan IQ Tinggi

1. Adhara Perez - Meksiko

Anak asal Meksiko ini memperoleh skor IQ 162 saat berusia 8 tahun. Meski didiagnosa autis, Adhara memiliki IQ yang lebih tinggi daripada Albert Einstein dan Stephen Hawkings.

Kisahnya menggemparkan dunia saat Adhara meraih gelar master di bidang Matematika di usia 11 tahun. Adhara yang kerap dibully berkat penyakitnya, mampu menguasai aljabar hingga mengingat tabel periodik. Kini, Adhara ingin menjadi astronot untuk NASA.

2. Resi Shiv Prasanna - India

Berikutnya ada jenius cilik asal Bengaluru, India. Prasanna memiliki IQ dengan nilai menakjubkan di angka 180. Ia dikenal berkat kemampuan membaca dan pencapaiannya dalam banyak di bidang di usia yang sangat muda.

Berkat kecerdasannya di dunia teknologi, ia menjadi menjadi salah satu developer Android bersertifikat Google termuda. Bahkan di tahun 2023 ini, dia dianugerahi Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar oleh Presiden Droupadi Murmu, karena mengembangkan tiga aplikasi untuk toko aplikasi Android.

3. Michael Kearney - Hawaii

Laki-laki kelahiran 18 Januari 1984 asal Honolulu, Hawaii ini dikenal sebagai dosen termuda dengan IQ 325. Wow, angka yang sangat tinggi!

Michael didiagnosa dengan ADHD dan menjalani pendidikan dasarnya secara homeschooling dengan bimbingan sang ibu. Melihat peluang kecerdasan anaknya, ibunya mendaftarkan Michael ke SMA San Marin Novato, California dan lulus dalam waktu setahun saat berumur 6 tahun.

Pada usia 10 tahun, Michael memperoleh gelar sarjana di University of South Alabama dan melanjutkan pendidikan magisternya. Ia memperoleh gelar Magister Kimia dari Middle Tennessee University, AS pada umur 14 tahun dan gelar magister kedua dalam ilmu komputer dari Vanderbilt University, AS pada usia 16 tahun. Michael juga memperoleh gelar doktor di bidang kimia pada usia 22 tahun dari Middle Tennessee University, AS.