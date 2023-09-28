Ini 8 Perempuan Paling Cerdas di Dunia dengan Nilai IQ Fantastis

JAKARTA - Perkembangan zaman semakin memperluas akses pendidikan dan membuat perempuan ikut merasakan pendidikan dengan layak. Seringkali penelitian dan penemuan hebat di dunia dibicarakan, namun peran perempuan hebat di baliknya sangat jarang menjadi buah bibir.

Semenjak ikut andil dalam bidang ilmu pengetahuan, ada banyak perempuan yang ikut terlibat bahkan menjadi seorang ilmuwan dan penemu yang berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Banyak pula dari mereka yang kepintarannya tak kalah dengan kaum lelaki. Hebatnya, IQ (Intelligence Quotient) para perempuan berpengaruh di dunia sangat tinggi dan masuk ke kategori orang-orang tercerdas di dunia.

Melihat jejak para perempuan cerdas dunia, berikut merupakan daftar perempuan tercerdas dari Wonderslist yang dirangkum pada Rabu (27/9/2023).

Daftar 8 Perempuan Pintar di Dunia

1. Edith Stern

Edith Stern merupakan salah seorang wanita tercerdas yang ada dalam sejarah. Ia merupakan seorang ahli matematika dan investor asal Amerika Serikat. Wanita kelahiran tahun 1952 tersebut telah memiliki setidaknya 128 hak paten atas namanya. Skor IQ yang dimiliki Stern mencapai 200. Tak heran, dirinya masuk kuliah di Michigan State University ketika di usia 12 tahun. Edith Stern juga seorang Vice President untuk Riset dan Pengembangan di IBM.

2. Marilyn vos Savant

Marilyn vos Savant adalah kolumnis majalah The New Yorker asal Amerika Serikat. Wanita yang lahir di St. Louis, Missouri pada 11 Agustus 1946 ini menjadi salah satu wanita terpintar di dunia dengan IQ 228. Dirinya pernah masuk ke Guinness Book of World Records Hall of Fame untuk IQ Tertinggi dari tahun 1986 hingga 1989. Marilyn berasal dari keluarga bukan dari latar belakang akademisi. Keluarganya adalah imigran Jerman dan Italia yang menjadi penambang batu bara.

3. Marie Curie

Marie Curie adalah seorang ilmuwan dan salah satu ahli kimia dan fisikawan asal Polandia. Dia adalah wanita pertama yang menerima Hadiah Nobel dan orang pertama yang mendapatkan dua Nobel, dia terkenal karena karyanya di bidang radioaktif. Marie Curie bersama suaminya menemukan dua elemen yakni polium dan radium dan polonium. Kontribusinya pada bidang sains memainkan peran besar dalam membentuk zaman modern.