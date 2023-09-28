Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini 8 Perempuan Paling Cerdas di Dunia dengan Nilai IQ Fantastis

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |11:49 WIB
Ini 8 Perempuan Paling Cerdas di Dunia dengan Nilai IQ Fantastis
Daftar perempuan paling cerdas di dunia (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Perkembangan zaman semakin memperluas akses pendidikan dan membuat perempuan ikut merasakan pendidikan dengan layak. Seringkali penelitian dan penemuan hebat di dunia dibicarakan, namun peran perempuan hebat di baliknya sangat jarang menjadi buah bibir.

Semenjak ikut andil dalam bidang ilmu pengetahuan, ada banyak perempuan yang ikut terlibat bahkan menjadi seorang ilmuwan dan penemu yang berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Banyak pula dari mereka yang kepintarannya tak kalah dengan kaum lelaki. Hebatnya, IQ (Intelligence Quotient) para perempuan berpengaruh di dunia sangat tinggi dan masuk ke kategori orang-orang tercerdas di dunia.

Melihat jejak para perempuan cerdas dunia, berikut merupakan daftar perempuan tercerdas dari Wonderslist yang dirangkum pada Rabu (27/9/2023).

Daftar 8 Perempuan Pintar di Dunia

1. Edith Stern

Edith Stern merupakan salah seorang wanita tercerdas yang ada dalam sejarah. Ia merupakan seorang ahli matematika dan investor asal Amerika Serikat. Wanita kelahiran tahun 1952 tersebut telah memiliki setidaknya 128 hak paten atas namanya. Skor IQ yang dimiliki Stern mencapai 200. Tak heran, dirinya masuk kuliah di Michigan State University ketika di usia 12 tahun. Edith Stern juga seorang Vice President untuk Riset dan Pengembangan di IBM.

2. Marilyn vos Savant

Marilyn vos Savant adalah kolumnis majalah The New Yorker asal Amerika Serikat. Wanita yang lahir di St. Louis, Missouri pada 11 Agustus 1946 ini menjadi salah satu wanita terpintar di dunia dengan IQ 228. Dirinya pernah masuk ke Guinness Book of World Records Hall of Fame untuk IQ Tertinggi dari tahun 1986 hingga 1989. Marilyn berasal dari keluarga bukan dari latar belakang akademisi. Keluarganya adalah imigran Jerman dan Italia yang menjadi penambang batu bara.

3. Marie Curie

Marie Curie adalah seorang ilmuwan dan salah satu ahli kimia dan fisikawan asal Polandia. Dia adalah wanita pertama yang menerima Hadiah Nobel dan orang pertama yang mendapatkan dua Nobel, dia terkenal karena karyanya di bidang radioaktif. Marie Curie bersama suaminya menemukan dua elemen yakni polium dan radium dan polonium. Kontribusinya pada bidang sains memainkan peran besar dalam membentuk zaman modern.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement