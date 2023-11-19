Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Cara Mengusir Kutu Busuk di Rumah

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |16:29 WIB
Ini Cara Mengusir Kutu Busuk di Rumah
Ini cara mengusir kutu busuk (Foto: Freepik)
JAKARTA – Kutu busuk menjadi tanda lingkungan rumah kita tidak sehat dan kotor. Sejumlah negara salah satunya Singapura, kini sedang dihantui wabah kutu busuk yang mulai menyebar, dan menimbulkan kekhawatiran sendiri pada masyarakat khususnya di Indonesia. Bagaimana cara mengusirnya?

Dokter sekaligus Epidemiolog serta Peneliti asal Univeritas Griffith, Australia, dr. Dicky Budiman, M.Sc. PH mengatakan kutu busuk atau dalam istilah medisnya disebut cimex hemipterus, tidak semua dapat dibasmi menggunakan pestisida. Sebab tubuhnya dilindungi cangkang yang kuat.

“Jadi ketika manusia menggunakan petisida untuk membasmi kutu busuk ini, yang mati justru yang memang tidak tahan dengan petisida. Tetapi ada juga yang tetap hidup dan kuat,” kata Dicky Budiman, dikonfirmasi Minggu (19/11/2023).

Hal itu lantaran seiring dengan berjalannya waktu, ditambah semakin meluasnya wabah kutu busuk di beberapa negara saat ini. Maka tidak sedikit ia juga akan melakukan perkawinan silang, sehingga akan menyebabkan mereka bermutasi, dan membuat golongan yang lebih kuat.

 BACA JUGA:

Bersihkan Lingkungan dan Sanitasi

 

Lebih lanjut, dengan melakukan pengendalian berupa pestisida juga dianggap tidak efektif dilakukan dalam memberantas kutu busuk tersebut. Diperlukan cara lain yang lebih ampuh dalam menangani wabah kasus kutu busuk ini, terutama dengan upaya membersihkan dan meningkatkan sanitasi lingkungan.

“Sayangnya, masih ada negara yang menganggap remeh wabah ini,” ucap dr Dicky.

Halaman:
1 2
1 2
