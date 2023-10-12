Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Keren! Santri di Jember Ciptakan Mobil Tenaga Surya, Ini Penampakannya

Bambang Sugiarto , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |12:39 WIB
Keren! Santri di Jember Ciptakan Mobil Tenaga Surya, Ini Penampakannya
Santri pondok pesantren ciptakan mobil solar sell (Foto: INews/Bambang Sugiarto)
A
A
A

 


JEMBER - Santri Ponpes Nurul Islam Jember berhasil merakit mobil solar sell yang dapat melaju hingga 40 kilometer per jam. Mobil dengan tampilan unik ini digunakan untuk kegiatan antar jemput pengasuh dan tamu penting di pesantren.

 Santri ciptakan mobil solar sell (Foto: INews)

Beginilah saat santri sedang merancang mobil tenaga matahari. Mereka terlihat sibuk membuat lampu mobil, mesin elektro motor dan alat tenaga surya untuk mobil rakitannya itu.

Mereka mengerjakan selama empat bulan dengan menggunakan baterai sebagai alat untuk menyimpan tenaga surya. Mobil itu pun jadi dan siap digunakan.

Santri ciptakan mobil solar sell (Foto: INews)

Mobil ini didesain kecil dan cukup untuk empat penumpang termasuk sopir. Mobil tenaga matahari ini cocok untuk perjalanan jarak pendek seperti perjalanan di lingkungan pesantren atau perjalanan di luar pesantren namun tetap masih dalam jarak dekat.

