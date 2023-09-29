UNS Peringkat 1.201-1.500 Dunia untuk THE World University Rankings 2024

JAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta untuk ketiga kalinya berhasil masuk ke dalam pemeringkatan Times Higher Education (THE) World University Rankings (WUR) pada rilis terbaru THE WUR 2024 yang diumumkan pada 27 September 2023 kemarin.

UNS menempati peringkat ke 1.201-1.500 dari 1.904 perguruan tinggi di 108 negara yang dinilai oleh THE. THE merupakan lembaga pemeringkatan perguruan tinggi terkemuka yang berbasis di Inggris.

Perguruan tinggi di Indonesia yang masuk ke dalam THE WUR 2024 ini ada 24 perguruan tinggi, dengan ranking tertinggi adalah Universitas Indonesia (UI) yang berada pada peringkat 801-1000. UNS berada pada peringkat 1201-1500 bersama dengan Unair, ITB, BINUS, UGM, IPB, USK, dan ITS. Secara urutan, UNS berada pada urutan ke-7 perguruan tinggi di Indonesia.

Rektor UNS, Jamal Wiwoho mengatakan, untuk THE WUR 2024 ini, ada sedikit perubahan dalam metodologi. Ada 5 pilar dari pemeringkatan THE WUR yaitu Teaching (bobot 29,5%), Research Environment (29%), Research Quality (30%), Industry (4%), dan International Outlook (7,5%).

Masing-masing pilar tersebut terdiri dari indikator-indikator. Teaching diukur dengan reputasi dalam pembelajaran, rasio dosen dan mahasiswa, rasio mahasiswa doktoral dan sarjana, dosen bergelar doktor, dan pendapatan institusi. Sedangkan Research Environment diukur dengan reputasi dalam penelitian, pendapatan dari riset, dan produktivitas penelitian.

Jamal mengungkapkan rasa syukurnya bahwa UNS dapat berada pada peringkat ke 1201-1500 THE WUR 2024 dan peringkat ke-7 Indonesia sejajar dengan perguruan-perguruan tinggi besar lainnya di Indonesia seperti ITB dan UGM.