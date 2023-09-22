Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Foto-Foto Tim Ahli Fokus Selamatkan Warisan Bersejarah yang Terdampak Kebakaran Museum Nasional

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |22:01 WIB
Foto-Foto Tim Ahli Fokus Selamatkan Warisan Bersejarah yang Terdampak Kebakaran Museum Nasional
Tim ahli dalam dan luar negeri dilibatkan untuk selamatkan artefak yang terdampak dalam kebakaran Museum Nasional Indonesia (Foto: Tim MNI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melibatkan tim ahli luar negeri dan dalam negeri untuk memulihkan warisan bersejarah pasca kebakaran Museum Nasional Indonesia. Targetnya, pemulihan akan memakan waktu dua minggu.

Foto-foto yang dibagikan memperlihatkan bagaimana proses dan kesibukan para tim ahli untuk menyelamatkan artefak dan warisan bersejarah yang terdampak. Plt. Kepala Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya (MCB) yang menaungi unit MNI, Ahmad Mahendra, mengungkapkan estimasinya. Tim Evakuasi Penyelamatan Koleksi MNI membutuhkan waktu dua pekan kedepan untuk menyelesaikan proses evakuasi dan identifikasi tahap awal.

Museum Nasional Indonesia (Foto: MNI)

“Ini prioritas kita. Namun, perlu saya tekankan bahwa Tim Evakuasi Penyelamatan Koleksi MNI di sini berkomitmen pada prioritas penyelamatan dan evakuasi dengan sebaik-baiknya dan tidak mengorbankan kondisi koleksi yang sebagian telah rusak. Sehingga, proses ini tidak terpaut pada orientasi target waktu,” katanya dalam keterangan resmi kepada Okezone, Jumat (22/9/2023).

 Museum Nasional Indonesia (Foto: MNI)

Tahapan-tahapan ini sangat teknis dan kompleks serta membutuhkan strategi yang memastikan keamanan koleksi maupun tim yang menjalankan. Seluruh proses ini akan dijadikan laporan untuk menyusun rencana restorasi dan pengamanan ke depannya.

"Kami tetap berjuang dari pagi sampai malam setiap harinya, meskipun masih ada area yang belum aman dari risiko bangunan yang runtuh. Prioritas kami adalah memastikan proses evakuasi berjalan lancar dan progresif setiap hari. Dalam penanganan ini, kami mengandalkan kelompok tim khusus yang terampil dalam teknik pengangkutan menggunakan alat berat secara hati-hati,” tutur Mahendra.

Museum Nasional Indonesia (Foto: MNI)

