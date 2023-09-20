Stanford University Bakal Bangun Sekolah di IKN

JAKARTA - Stanford University berminat investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan membangun sekolah. Minat investasi ini disampaikan melalui Letter of Intent (LoI) yang diserahkan langsung kepada Kepala Otorita IKN Bambang Susantono pada Jumat 8 September 2023.

"Iya ada minat, Letter of Intent dari Stanford namanya Doerr School of Sustainability, mereka menyampaikan kemarin di Letter of Intent-nya hari Jumat lalu ke Otorita IKN, ke Pak Bambang," ungkap Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono saat ditemui di The Kasablanka Hall, Jakarta, Rabu 13 September 2023.

Dia menjelaskan, minat investasi Stanford University tersebut berkat dukungan dari sejumlah alumni Stanford yang berasal dari Indonesia.

"Jadi ada Pak Rahmat (Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves), ada Anindya Bakrie, ada Pak Pandu Sjahrir kita tentu welcome. Jadi ini para putra bangsa yang punya komitmen, konsen pada IKN dan juga kemudian lulusan sebuah sekolah yang bergengsi Stanford," katanya.