Ini Tempat Tercerah di Bumi, Paling Banyak Terpapar Sinar Matahari

Lokasi ini menjadi tempat tercerah di Bumi, gurun Atacama (Foto: Brittanica)

JAKARTA - Apakah kamu tahu bahwa ada tempat tercerah di Bumi? Itu karena destinasi ini paling banyak terpapar sinar matahari.

Tempat tercerah itu, tepatnya Altiplano di Gurun Atacama yang berada di dekat pegunungan Andes di Chile. Dilansir dari akun Instragram @kemdikbud.ri, Kamis (14/9/2023), wilayah yang terletak di ketinggian sekitar 4000 meter ini mendapatkan lebih banyak sinar matahari daripada tempat-tempat yang lebih dekat dengan ekuator atau ketinggian lebih tinggi.

Gurun Atacama merupakan gurun yang istimewa paling jelas untuk melihat langit malam. Selain itu, Altiplano juga menerima radiasi tertinggi dari matahari atau keluaran energi cahaya yang dipancarkan dari matahari ke bumi.

Ilmuwan telah mengukur tingkat radiasinya, hasilnya mencapai 2.177 watt per meter persegi. Sementara sebagai perbandingan, radiasi matahari dibagian atas atmosfer Bumi sekitar 1.360 watt per meter persegi.