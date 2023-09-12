Belajar Budi Pekerti Lewat Film, Kisah Guru BK yang Hadapi Bullying

JAKARTA - Kisah Bu Parni, seorang guru Bimbingan Konseling (BK) diceritakan melalui sebuah film berjudul Budi Pekerti. Bu Parni seringkali menghadapi bullying. Kini kisahnya dibuat menjadi film karya anak bangsa.

Film Budi Pekerti bahkan telah menggelar world premiere di Toronto International Film Festival (TIFF) 2023 pada 9 September 2023. Film garapan Wregas Bhanuteja ini masuk dalam program Discovery Toronto International Film Festival. Program ini disediakan untuk memperkenalkan dan mengapresiasi karya pertama atau kedua dari para sutradara visioner.

BACA JUGA: Film Budi Pekerti akan Tayang di Toronto International Film Festival

Sebelum film ini ditayangkan, para pemain, produser dan sutradara film Budi Pekerti mengikuti acara Opening Night Toronto International Film 2023. Mereka menghadiri pembukaan TIFF dengan menyaksikan film The Boy and the Heron atau How Do You Live?

BACA JUGA: Presiden Jokowi Sebut Polusi Budaya Hilangkan Sopan Santun dan Budi Pekerti Bangsa

Mereka yang hadir dalam pemutaran film berjudul internasional Andragogy ini adalah sutradara Wregas Bhanuteja, produser eksekutif Iman Usman, produser film Adi Ekatama, Ridla An-Nuur, dan Nurita Anandia. Sementara jajaran pemain yang turut hadir ialah Sha Ine Febriyanti, Angga Yunanda, Prilly Latuconsina, dan Dwi Sasono.

Sutradara Wregas Bhanuteja pun mengungkapkan rasa syukurnya melihat antusiasme penonton di TIFF 2023 terhadap filmnya. Ia begitu terharu melihat respons penonton yang merasa film ini begitu mengena dihati. Meski hari itu sudah hampir lewat tengah malam, namun apresiasi yang diberikan oleh para penonton terhadap film Budi Pekerti terasa begitu besar.