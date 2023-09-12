Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Belajar Budi Pekerti Lewat Film, Kisah Guru BK yang Hadapi Bullying

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |17:54 WIB
Belajar Budi Pekerti Lewat Film, Kisah Guru BK yang Hadapi Bullying
Film Budi Pekerti tayang di Toronto International Film Festival (Foto: Instagram Film Budi Pekerti)
A
A
A

JAKARTA - Kisah Bu Parni, seorang guru Bimbingan Konseling (BK) diceritakan melalui sebuah film berjudul Budi Pekerti. Bu Parni seringkali menghadapi bullying. Kini kisahnya dibuat menjadi film karya anak bangsa.

Film Budi Pekerti bahkan telah menggelar world premiere di Toronto International Film Festival (TIFF) 2023 pada 9 September 2023. Film garapan Wregas Bhanuteja ini masuk dalam program Discovery Toronto International Film Festival. Program ini disediakan untuk memperkenalkan dan mengapresiasi karya pertama atau kedua dari para sutradara visioner.

Sebelum film ini ditayangkan, para pemain, produser dan sutradara film Budi Pekerti mengikuti acara Opening Night Toronto International Film 2023. Mereka menghadiri pembukaan TIFF dengan menyaksikan film The Boy and the Heron atau How Do You Live?

Mereka yang hadir dalam pemutaran film berjudul internasional Andragogy ini adalah sutradara Wregas Bhanuteja, produser eksekutif Iman Usman, produser film Adi Ekatama, Ridla An-Nuur, dan Nurita Anandia. Sementara jajaran pemain yang turut hadir ialah Sha Ine Febriyanti, Angga Yunanda, Prilly Latuconsina, dan Dwi Sasono.

Sutradara Wregas Bhanuteja pun mengungkapkan rasa syukurnya melihat antusiasme penonton di TIFF 2023 terhadap filmnya. Ia begitu terharu melihat respons penonton yang merasa film ini begitu mengena dihati. Meski hari itu sudah hampir lewat tengah malam, namun apresiasi yang diberikan oleh para penonton terhadap film Budi Pekerti terasa begitu besar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/65/3091686/film_pendek-XuS7_large.jpg
Kemendikdasmen Edukasi Bahaya Judi Online Lewat Film Pendek Kemenangan Sejati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/33/3065941/alternativa_film_awards_and_festival-WXBc_large.jpg
Alternativa Film Project 2024 Digelar Mulai 22 November di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/33/3048068/isff_2024-c4iv_large.jpg
ISFF 2024 Kembali Digelar dengan Tema Trusted Visions, Timeless Stories
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/206/3031870/the_devil_wears_prada-bSfy_large.jpg
Film The Devil Wears Prada Bakal Dibuat Sekuel Usai 18 Tahun Rilis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/54/3015650/link_download_film-Pyqa_large.jpeg
Link Download Film Legal dan Gratis Terbaru 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/54/3009060/ilustrasi-05Oq_large.jpg
10 Situs Untuk Download Subtitle Bahasa Indonesia, Beserta Cara Menggunakannya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement