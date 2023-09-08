Kembali Torehkan Prestasi, 64 Persen Siswa SMA Negeri 26 Jakarta Lolos PTN Favorit

JAKARTA - Sebanyak 64 persen dari total 248 siswa kelas III SMA Negeri 26 berhasil lolos ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favorit. Kepala Sekolah SMA Negeri 26 Jakarta, Dudung Abdul Qodir mengatakan, dirinya bangga atas pencapaian luar biasa yang berhasil diraih oleh siswa-siswinya tersebut.

"Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi siswa-siswa kami selama tiga tahun belajar. Kami hanya berupaya memberi pendidikan berkualitas serta pembinaan yang komprehensif agar mereka siap menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri," ucap Dudung.

Terkait prestasi membanggakan ini, pihak sekolah mengaku menyimpan rahasia yang menjadi kiat suksesnya. Hal ini diungkapkan oleh Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 26 Jakarta, Aji Widodo. Menurutnya, peran penting pembinaan psikologis dan pengembangan potensi siswa ini.

"Kami senantiasa memberikan bimbingan karier dan konseling kepada para siswa agar mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang minat, bakat, dan cita-cita mereka. Dengan pendekatan ini, para siswa dapat memilih jurusan yang sesuai dengan potensi mereka," tuturnya.

Aji menambahkan, bahwa SMA Negeri 26 juga membuka jalur eksternal guna memperbesar peluang bagi siswanya yang berprestasi. “Kami telah membangun jaringan yang kuat dengan beberapa universitas ternama, sehingga siswa-siswa berprestasi kami memiliki kesempatan lebih besar untuk diterima melalui jalur undangan,” ujar Aji.

Pentingnya Pendekatan Personal dalam Pembelajaran