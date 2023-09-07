11 Universitas Pencetak Miliarder Terbanyak di Dunia

JAKARTA – Sederet orang terkaya di dunia tetap mengutamakan pendidikan. Bahkan mereka yang masuk dalam urutan terkaya dalam list Forbes memiliki riwayat pendikan yang terbaik.

Sebagai informasi, Forbes adalah majalah Amerika yang paling bergengsi. Majalah ini memiliki dampak yang sangat tinggi dalam publikasinya.

Tiap tahunnya, majalah Forbes memuat 400 orang terkaya pertahunnya. Kali ini, Forbes memaparkan 11 universitas yang ditempuh oleh para kebanyakan alumi untuk masuk top 400 orang terkaya di majalahnya dikutip, Kamis (7/9/2023).

Daftar Universitas 400 Orang Terkaya

1. Universitas Pennsylvania

Universitas ini mendapatkan kembali titel alumi yang terbanyak tahun lalu, setelah mendapatkan terbesar kedua pada tahun 2021 dan yang pertama 2019. Bagaimana tidak? Lulusan dari universitas ini cukup banyak dan populer contohnya Elon musk yang lulus tahun 1997 dengan jurusan fisika dan ekonomi, penemu Apple,Steve Jobs dan Laurene powell Jobs, dan Donald Trump yang lulus pada tahun 1968 dengan jurusan Bisnis

2. Universitas Havard

Tahun lalu (2021) Havard tersingkir dari posisi pertama. Tetapi tidak tergeletak jauh. Universitas ini terkenal oleh aluminya, yaitu pemilik Microsoft dahulu, Steve Ballmer dan founder sekaligus CEO citadel, perusahaan servis finansial, Ken griffin.

3. Universitas Yale

Universitas ini memiliki alumi yang terkenal pula, tidak kalau saing dengan universitas lainnya. seperti Stephen Schwarzman, co-founder dan CEO Blackstone, Aset manajer alternatif

4. Universitas California Selatan

Siapa yang tidak tahu Franchise Film stars wars dan Indiana Jones? kreator kedua franchise tersebut dibuat oleh George Lucas. Beliau lulus di universitas ini dengan lulusan Stata 1 jurusan seni rupa murni

5. Standford University

Lulusan standford mencetak berbagai entrepreneur yang saat ini sudah dikenal banyak orang. Seperti co-Founder roblox; David Baszucki; Co-founder Snapchat, Evan Spiegel dan bobby Murphy dan Co-founder PayPal, Peter Thiel