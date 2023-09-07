Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Sejarah Perhelatan KTT ASEAN, Berapa Kali Indonesia Jadi Tuan Rumah?

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |16:56 WIB
Sejarah Perhelatan KTT ASEAN, Berapa Kali Indonesia Jadi Tuan Rumah?
Sejarah perhelatan KTT ASEAN (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 sedang berlangsung di Jakarta sejak tanggal 5-7 September 2023 di Jakarta Convention Center. Dalam pertemuan ini, seluruh anggota organisasi ASEAN bersama delegasinya membahas kesepakatan, isu, dan perjanjian antara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.

Pertemuan rutin negara-negara ASEAN ini telah berlangsung sejak tahun 1976. Indonesia sendiri telah menjadi tuan rumah KTT ASEAN sebanyak enam kali. KTT ASEAN pertama juga diselenggarakan di Bali pada 23-24 Februari 1976 silam. Sekretariat ASEAN pun bahkan ditunjuk berada di Jakarta.

Bagaimana sejarah awal pendirian ASEAN dan KTT ASEAN yang telah berlangsung puluhan tahun ini?

Sejarah Pembentukan ASEAN

Organisasi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) didirikan di Bangkok, Thailand oleh lima negara pendiri yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Lima negara pencetus ini kemudian menandatangani Deklarasi Bangkok yang berisikan tujuan berdirinya ASEAN untuk meningkatkan kerjasama, perdamaian, peningkatan ekonomi ASEAN, dan lain-lain.

Berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ini bertujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, sejahtera, dan juga stabil. Diketahui sekitar tahun 60-an, keadaan di wilayah Asia sedang rawan konflik dan perpecahan. Belum lagi, pasca perang dunia 2 masih terjadi perang ideologi dari negara-negara besar yang ditakutkan dapat mengganggu stabilitas serta keamanan di wilayah Asia Tenggara.

Setelah beberapa tahun dibentuk, beberapa negara di Asia Tenggara menyusul bergabung seperti Brunei Darussalam (8 Januari 1984), Vietnam (28 Juli 1995), Laos (23 Juli 1997), Myanmar (23 Juli 1997), Kamboja (30 April 1999), dan Timor Leste (11 November 2022).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement