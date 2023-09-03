Ini Cara Berkontak Mata dengan Etika yang Baik

Cara Kontak Mata dengan Baik dan Etika (Foto: Okezone)

JAKARTA – Cara berkontak mata dengan etika yang baik menarik untuk diketahui. Berkomunikasi itu baik apa adanya saat berbicara kepada seseorang.

Tentu saja semua orang ingin informasi disampaikan dengan baik tanpa ada halangan. Tetapi, ada etika yang membungkus komunikasi itu juga loh!

Kontak mata adalah salah satu cara komunikasi secara langsung. Komunikasi ini juga bisa mempererat pemahaman ataupun hubungan dalam berkomunikasi.

Disadur dari salah satu serial Netflix, Mind your Manners, Minggu (03/9/2023) Sarah Jane Ho mengajari muridnya untuk cara berkomunikasi yang baik dengan menggunakan etika yang baik juga. “Ingat kontak mata adalah langkah pertama untuk membangun hubungan apa pun,” jelas Sarah dalam kelasnya.

“Ada langkah mudah untuk melakukan kontak mata tanpa terlihat menyeramkan. (Yaitu) bangun kontak mata dengan perlahan sebelum kau menatap dalam-dalam.” Lanjutnya.