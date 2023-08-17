Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Momen Siswa Australia Ikuti Upacara HUT ke-78 RI di Canberra

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |22:00 WIB
Momen Siswa Australia Ikuti Upacara HUT ke-78 RI di Canberra
Upacara Kemerdekaan RI di KBRI Canberra (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke 78 dilaksanakan di berbagai kantor perwakilan RI di Australia, salah satunya di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra.

Upacara yang berlangsung khidmat ini dimulai pada pukul 9.30 pagi tanggal 17 Agustus 2023 dan mengambil tempat di lapangan upacara gedung KBRI.

Peserta upacara yang berjumlah sekitar 300 orang telah memadati lapangan upacara sejak pukul 8.30.

Mereka bukan hanya pegawai KBRI, melainkan juga masyarakat Indonesia di Canberra, mahasiswa, serta tamu-tamu undangan.

Di antara tamu yang diundang dalam upacara ini adalah siswa-siswa dari berbagai sekolah di Australia.

Sebagian besar siswa berasal dari Canberra, namun ada juga siswa yang berasal dari kota Melbourne, negara bagian Victoria.

