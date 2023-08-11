Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Planet Mars Berputar Lebih Cepat, Ada Apa?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |11:37 WIB
Planet Mars Berputar Lebih Cepat, Ada Apa?
Planet Mars Berputar Lebih Cepat, Ada Apa? (Foto: NASA)
A
A
A

JAKARTA - Planet Mars berputar lebih cepat. Fakta ini diungkapkan oleh para ilmuwan. Putaran Mars tersebut semakin cepat setiap tahunnya hingga menimbulkan kebingungan di antara para ilmuwan.

Kini putaran planet Mars sudah mencapai 4 miliarcseconds, seperseribu arcsecond, satuan sudut per tahun. Mengakibatkan satu hari di Mars semakin pendek sepersekian milidetik setiap tahunnya. Demikian seperti dilansir dari Live Science, Jumat (11/8/2023),

Fakta menarik ini berhasil diungkap menggunakan data dari misi InSight NASA yang selama empat tahun melakukan pemantauan, sebelum akhirnya kehabisan daya pada Desember 2022. Temuan lantas membuat ilmuwan bingung.

Para ilmuwan tidak 100% yakin apa yang menyebabkan percepatan putaran Mars, tetapi mereka memiliki beberapa penyebab. Salah satunya adalah akumulasi es di kutub planet menyebabkan sedikit perubahan dalam distribusi massanya.

Mereka juga berhipotesis, itu bisa jadi karena fenomena yang disebut post-glacial rebound, di mana daratan muncul setelah ribuan tahun terkubur di bawah es. Pergeseran bertahap mungkin cukup untuk mengubah rotasi Mars dalam rentang waktu yang sangat lama.

Selain melacak putaran planet, data InSight memberikan pandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke inti Mars. Setelah menganalisisnya, para ilmuwan menemukan bahwa inti Mars memiliki radius sekitar 1.850 kilometer, lebih kecil dari inti Bumi 3.485 kilometer, tetapi lebih besar proporsinya terhadap planet.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement