Planet Mars Berputar Lebih Cepat, Ada Apa?

JAKARTA - Planet Mars berputar lebih cepat. Fakta ini diungkapkan oleh para ilmuwan. Putaran Mars tersebut semakin cepat setiap tahunnya hingga menimbulkan kebingungan di antara para ilmuwan.

Kini putaran planet Mars sudah mencapai 4 miliarcseconds, seperseribu arcsecond, satuan sudut per tahun. Mengakibatkan satu hari di Mars semakin pendek sepersekian milidetik setiap tahunnya. Demikian seperti dilansir dari Live Science, Jumat (11/8/2023),

Fakta menarik ini berhasil diungkap menggunakan data dari misi InSight NASA yang selama empat tahun melakukan pemantauan, sebelum akhirnya kehabisan daya pada Desember 2022. Temuan lantas membuat ilmuwan bingung.

Para ilmuwan tidak 100% yakin apa yang menyebabkan percepatan putaran Mars, tetapi mereka memiliki beberapa penyebab. Salah satunya adalah akumulasi es di kutub planet menyebabkan sedikit perubahan dalam distribusi massanya.

Mereka juga berhipotesis, itu bisa jadi karena fenomena yang disebut post-glacial rebound, di mana daratan muncul setelah ribuan tahun terkubur di bawah es. Pergeseran bertahap mungkin cukup untuk mengubah rotasi Mars dalam rentang waktu yang sangat lama.

Selain melacak putaran planet, data InSight memberikan pandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke inti Mars. Setelah menganalisisnya, para ilmuwan menemukan bahwa inti Mars memiliki radius sekitar 1.850 kilometer, lebih kecil dari inti Bumi 3.485 kilometer, tetapi lebih besar proporsinya terhadap planet.