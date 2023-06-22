Okezone Goes to Campus Ungkap Bedanya Medsos dan Media Mainstream

JAKARTA - Okezone Goes to Campus hadir di Universitas Bakrie hari ini. Acara ini akan diisi dengan seminar bertajuk tema "Media Sosial Vs Kebebasan Pers di Era Society 5.0".

"Hari ini kita diskusi tentang media sosial versus kebebasan pers. Temanya sangat menarik," kata Pemimpin Redaksi Okezone.com M Budi Santosa, Kamis (22/6/2023).

Dirinya mengungkapkan jika acara Okezone Goes to campus ini merupakan kolaborasi yang bisa terus dilanjutkan dan dikembangkan. Sederet manfaat tentu bisa dipetik dari acara ini.

Terlebih, tema seminar yang diangkat sangat relevan dengan situasi dan kondisi sekarang ini.

"Di era sekarang ini medsos bisa dijadikan sumber informasi, yang akhirnya mendisrupsi media online (media mainstream)," ungkap Budi.

BACA JUGA: RPA Perindo Temui Bupati Tulungagung Minta Anak Korban Kekerasan Seksual di Ngunut Dilindungi

"Survei yang ada saat ini, orang mencari sumber berita dari online. Online ini mayoritas dari sosmed," lanjut dia.