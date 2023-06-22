Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Okezone Goes to Campus Ungkap Bedanya Medsos dan Media Mainstream

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |11:23 WIB
Okezone Goes to Campus Ungkap Bedanya Medsos dan Media Mainstream
Pemred Okezone M Budi Santosa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Okezone Goes to Campus hadir di Universitas Bakrie hari ini. Acara ini akan diisi dengan seminar bertajuk tema "Media Sosial Vs Kebebasan Pers di Era Society 5.0".

"Hari ini kita diskusi tentang media sosial versus kebebasan pers. Temanya sangat menarik," kata Pemimpin Redaksi Okezone.com M Budi Santosa, Kamis (22/6/2023).

Dirinya mengungkapkan jika acara Okezone Goes to campus ini merupakan kolaborasi yang bisa terus dilanjutkan dan dikembangkan. Sederet manfaat tentu bisa dipetik dari acara ini.

Terlebih, tema seminar yang diangkat sangat relevan dengan situasi dan kondisi sekarang ini.

"Di era sekarang ini medsos bisa dijadikan sumber informasi, yang akhirnya mendisrupsi media online (media mainstream)," ungkap Budi.

"Survei yang ada saat ini, orang mencari sumber berita dari online. Online ini mayoritas dari sosmed," lanjut dia.

