HOME EDUKASI KAMPUS

Hasil SNBT 2023 Ternyata Banyak Mahasiswa Lintas Jurusan

Aan haryono , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |17:05 WIB
Hasil SNBT 2023 Ternyata Banyak Mahasiswa Lintas Jurusan
Tangkapan layar media sosial
A
A
A

SURABAYA - Rektor Universitas Airlangga Mohammad Nasih mengatakan, bahwa dari total 2.672 mahasiswa baru, 33 di antaranya merupakan siswa-siswi lintas jurusan. Beberapa dari mereka memilih program studi yang sama sekali berbeda dengan penjurusan saat SMA.

Menyiasati hal itu, pihaknya memberikan beberapa solusi bagi mahasiswa baru lintas jurusan. Pertama, mahasiswa lintas jurusan harus memberikan keterangan minimal nilai akhir mata pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan program studi.

“Jadi, nanti mahasiswa yang akan melakukan daftar ulang harus memberikan keterangan nilai mata pelajaran di SMA yang sesuai dengan mata kuliah di program studinya,”ujar Nasih, Selasa (20/6/2023).

“Misalnya jika di FKG, maka mereka harus memberi keterangan nilai biologi dan kimia, dan seterusnya,” sambung Nasih.

Unair kata dia juga memberikan fasilitas berupa matrikulasi bagi mahasiswa lintas jurusan. Mahasiswa lintas jurusan harus memenuhi batas minimal nilai dalam matrikulasi sebelum mengikuti perkuliahan

