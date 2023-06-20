Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daya Tampung PTN Terbatas, Dirjen Dikti: Jangan Tertipu Perguruan Tinggi Abal-Abal

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |14:02 WIB
Daya Tampung PTN Terbatas, Dirjen Dikti: Jangan Tertipu Perguruan Tinggi Abal-Abal
Konpers SNBT (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA - Hasil Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2023 segera diumumkan. Pada perguruan tinggi negeri (PTN) memiliki daya tampung yang terbatas. Namun, bagi siswa yang dinyatakan belum lulus melalui jalur tes SNPMB diminta untuk tidak berkecil hati, sebab banyak perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia memiliki kualitas yang bagus.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D menjelaskan, bahwa jumlah daya tampung PTS lebih banyak dari PTN. Hanya saja Nizam mengingatkan agar berhati-hati dalam memilih PTS.

"Jangan tertipu pada perguruan yang abal-abal, sehingga adik-adik harus hati-hati. Jangan sekadar memilih perguran tinggi, tetapi lihat kualitasnya terutama akreditasinya," ujar Nizam, saat konferensi press pengumuman hasil SNPMB, di Gedung Kemenristek Dikti, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Salah satu hal yang penting dalam memilih perguruan tinggi, lanjutnya adalah melalui peringkat akreditasi kampus tujuan. Sebab, tegas Nizam, tidak semua PTN menjaga akreditasinya.

"Perlu dilihat melalui website maupun informasi kakak-kakak kelas," ujar Nizam.

Dia pun kembali menegaskan bahwa para siswa kelas XII untuk tetap semangat meski belum lulus melalui jalur SNPMB.

"Ada jalur mandiri maupun PTS," imbuhnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pts ptn perguruan tinggi snpmb Kampus
