HOME EDUKASI KAMPUS

Gelar Malam Keakraban, Mahasiswa Indonesia di Jerman Pamerkan Tarian Maumere dan Jajanan di Gedung Parlemen

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |12:46 WIB
Gelar Malam Keakraban, Mahasiswa Indonesia di Jerman Pamerkan Tarian Maumere dan Jajanan di Gedung Parlemen
Mahasiswa Indonesia di Jerman gelar malam keakraban (Foto: Okezone)
BERLIN - Parlemen Republik Federal Jerman (Bundestag) menggelar malam keakraban Internationales Parlaments-Stipendium (IPS-Empfang) untuk mempererat hubungan sosial antara individu dalam komunitas IPS. Dalam rangkaian acara tersebut, Indonesia memamerkan tarian Maumere dan jajanan Indonesia.

Malam keakraban ini dimeriahkan berbagai rangkaian acara seperti pertunjukan seni dan pertukaran budaya. Menghadirkan hidangan khas dari berbagai negara, termasuk Indonesia, serta menciptakan kesempatan bagi para peserta untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dalam suasana yang santai.

Seperti diketahui, IPS merupakan program beasiswa yang ditawarkan oleh Bundestag Jerman (Parlemen Jerman) kepada mahasiswa dan lulusan yang tertarik untuk mendapatkan pengalaman kerja di bidang politik di Jerman. Program ini didesain untuk memberikan pemahaman mendalam tentang sistem politik Jerman dan proses pengambilan keputusan politik di negara tersebut.

Melalui program IPS, para peserta akan memiliki kesempatan untuk bekerja sebagai asisten penelitian di kantor anggota Bundestag Jerman. Mereka akan terlibat dalam tugas-tugas seperti penelitian kebijakan, analisis data, pemantauan sesi parlemen, dan menyusun laporan politik.

Selain itu, para peserta juga menghadiri seminar dan kuliah tentang sistem politik Jerman, serta berpartisipasi dalam kunjungan studi ke berbagai lembaga politik dan pemerintahan Jerman. Program ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang politik Jerman dan memfasilitasi pertukaran budaya dan pengalaman antara peserta dari berbagai negara.

