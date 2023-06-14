Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pakai Batik, Bos OpenAI Perluas Pemahaman Tentang AI

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |16:09 WIB
Pakai Batik, Bos OpenAI Perluas Pemahaman Tentang AI
Bos OpenAI Sam Altman (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bos OpenAI, Sam Altman menyapa masyarakat Indonesia dalam acara bertajuk "Conversation with Sam Altman" yang digelar di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).

Uniknya, Sam tampak melokal dengan mengenakan batik.

Tidak seperti petinggi raksasa teknologi kebanyakan yang mampir ke Indonesia, Sam terlihat akrab dengan budaya Tanah Air. Kehadirannya adalah untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang Artificial Intelligence atau AI.

"Iya, saya mengenakan batik," kata Sam.

Diketahui, ini bukan pertama kalinya Sam bertandang ke Indonesia. Pria di balik kesuksesan chatbot berbasis AI popular ChatGPT itu mengaku sudah pernah beberapa Kali ke Indonesia sebelumnya.

"Saya sudah ke sinibeberapa kali sebelumnya," ungkap Sam Altman di sela-sela sambutannya.

Kehadiran Sam di Indonesia sendiri difasilitasi oleh KORIKA bersama dengan GDP Venture yang merupakan penyelenggara acara. Di sini Sam berbicara soal teknologi AI dan tak lupa membuka sesi tanya jawab kepada peserta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement