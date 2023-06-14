Pakai Batik, Bos OpenAI Perluas Pemahaman Tentang AI

JAKARTA - Bos OpenAI, Sam Altman menyapa masyarakat Indonesia dalam acara bertajuk "Conversation with Sam Altman" yang digelar di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).

Uniknya, Sam tampak melokal dengan mengenakan batik.

Tidak seperti petinggi raksasa teknologi kebanyakan yang mampir ke Indonesia, Sam terlihat akrab dengan budaya Tanah Air. Kehadirannya adalah untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang Artificial Intelligence atau AI.

"Iya, saya mengenakan batik," kata Sam.

Diketahui, ini bukan pertama kalinya Sam bertandang ke Indonesia. Pria di balik kesuksesan chatbot berbasis AI popular ChatGPT itu mengaku sudah pernah beberapa Kali ke Indonesia sebelumnya.

"Saya sudah ke sinibeberapa kali sebelumnya," ungkap Sam Altman di sela-sela sambutannya.

Kehadiran Sam di Indonesia sendiri difasilitasi oleh KORIKA bersama dengan GDP Venture yang merupakan penyelenggara acara. Di sini Sam berbicara soal teknologi AI dan tak lupa membuka sesi tanya jawab kepada peserta.