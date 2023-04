JAKARTA - Sebuah survei dari ZipRecruiter Amerika memperlihatkan penyesalan alumni dari sejumlah jurusan di tingkat universitas. Mereka menyesal dengan alasan gaji yang terlalu rendah ketika bekerja.

Lalu bagaimana mengantisipasi atau mencegah penyesalan semacam itu? Sebenarnya, data menyebut bahwa mahasiswa yang merasa salah jurusan mencapai 87%.

Psikolog dari Universitas Indonesia, Dr. Eva Septiana, M.Si mengatakan dampak dari perasaan salah jurusan bisa membuat individu merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya, perasaan tidak berdaya, perasaan tidak nyaman yang akhirnya menunda-nunda pengerjaan tugas, dan pada akhirnya bisa mengganggu kesehatan mental.

"Dampak lebih jauhnya yang “sangat berbahaya”, bagi individu yang ‘menyerah’ dan ‘tidak berusaha proaktif mengatasi masalah’-nya dapat menyumbang angka pengangguran karena terbelenggu dengan emosi negatif yang dirasakan sehingga tidak mampu mengatur strategi yang tepat untuk bisa beradaptasi dengan pilihannya saat ini," kata Eva.

Sebelum terlambat dan menyesal, apa yang bisa dilakukan untuk menilai pilihan jurusan kuliah yang hendak dituju sudah tepat atau belum ya? Simak beberapa tips di bawah ini yuk!

Mencari Tahu Diri Sendiri

Eva mengatakan berdasarkan Niles dan Harris-Bowlsbey, terdapat tiga hal utama yang harus disiapkan siswa SMA dalam memilih jurusan kuliah, yakni mencari informasi tentang diri sendiri, mencari informasi tentang lingkungan karier, dan mengevaluasi beberapa alternatif pilihan yang sudah dibayangkan.

"Pertama, mencari tahu tentang diri sendiri. Hal ini mencakup kelebihan atau kekuatan diri kita, seperti tidak suka menunda pekerjaan, mudah bergaul, jujur, dapat menjelaskan sesuatu secara efektif dan efisien, dan lain sebagainya," kata Eva.

Sebagai upaya memahami kelebihan diri, kita bisa menjawab pertanyaan “Apa sih hal yang mudah untuk dilakukan? Biasanya kita paling sering dipuji karena apa? Lalu, apa yang membuat kita lebih unggul dari orang lain?”.

Eva mengungkap sebagai manusia idealnya seseorang tak merasa sempurna alias punya kekurangan dan kelebihan. Seperti sulit mengelola emosi, pelupa dan sebagainya.

"Nah, untuk memahami kekurangan diri, kita bisa menjawab pertanyaan “Apa sih hal yang sulit atau menantang banget untuk dilakukan? Biasanya paling sering dikritik atau diberi masukan karena apa?”. It’s ok to be not ok," ungkap Eva.

Tak hanya itu, seseorang juga perlu memahami minatnya. Untuk mengetahui minat di bidang apa, seseorang bisa menjawab pertanyaan “paling suka atau paling nyaman melakukan kegiatan seperti apa sih?”. Hal yang perlu dipahami adalah, perjalanan mengenal diri, mencari tahu tentang diri sendiri, adalah perjalanan seumur hidup.

Mencari Lingkungan Karier

Sama seperti Eva, Psikolog Hasna Hafizhah Salma, S.Psi mengungkap agar tak merasa salah ambil jurusan, seseorang harus mencari tahu tentang lingkungan karier.

"Mungkin, kita sudah punya bayangan ya, mau memilih jurusan kuliah apa nanti setelah SMA? Nah, sebelum benar-benar memilih, coba cari tahu tentang jurusan kuliah tersebut secara menyeluruh, mulai dari passing grade, bagaimana kurikulum dan akreditasinya, prospek kerjanya kedepan seperti apa kalau nanti sudah lulus dari jurusan kuliah tersebut," ungkap psikolog dari Universitas Indonesia itu.

Hasna mengatakan, penting juga mengetahui kegiatan kemahasiswaan yang bisa diikuti kira-kira apa saja, ada alumni atau tidak dari SMA kita yang sudah masuk ke jurusan kuliah tersebut, dan semua hal yang ingin kamu ketahui tentang jurusan kuliah tersebut.

Evaluasi Alternatif Pilihan

Hasna dan Eva sepakat, cara ketiga agar tak salah ambil jurusan yakni dengan mengevaluasi beberapa alternatif pilihan yang sudah ada.

"Kita coba kelompokkan informasi yang sudah kita punya dengan metode Strength Weakness Opportunity dan Threat (SWOT)," ujar Hasna.