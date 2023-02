JAKARTA - Menteri ditunjuk langsung oleh presiden untuk membantu memimpin tugas-tugas di kementerian.

Para menteri biasanya berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, dari jenjang S1 hingga S3. Ada juga mereka yang merupakan lulusan dari dalam maupun luar negeri.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini adalah menteri-menteri yang memiliki gelar keren.

1. Mahfud MD

Pria bernama lengkap Profesor Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P. ini merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019.

Perjalanan pendidikan untuk mendapat gelar luar biasa itu tentu tidak mudah. Setelah lulus SMA, Mahfud MD berkuliah di dua perguruan tinggi, yakni di Universitas Gadjah Mada (UGM) jurusan Sastra Arab dan Universitas Islam Indonesia (UII) jurusan Hukum Tata Negara.

Kemudian, Mahfud lulus sarjana pada 1983. Setelah mendapatkan gelar sarjana, ia kemudian mengajar di almamaternya dan meneruskan kuliah program pascasarjana S2 bidang Ilmu Politik di UGM.

Lalu melanjutkan pendidikan Doktor S3, di bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada program pascasarjana UGM dan lulus 1993.

2. Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Ia juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar.

Pria 60 tahun ini mempunyai nama lengkap Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., IPU. Sejumlah jenjang pendidikan ia tempuh untuk mendapatkan gelar tersebut.

Ia masuk program sarjana Fakultas Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1987.

Setelah itu, ia mendapatkan gelar MBA dari Monash University Australia pada 1996. Di tahun berikutnya, ia meraih gelar Master of Management Technology (MMT) dari University of Melbourne, Australia pada 1997.

Pada 2019, ia menerima Honorary Doctorate in Development Policy, The Korea Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management, Korea Selatan.

Selanjutnya, ia memperoleh Doctor Honoris Causa di bidang Manajemen Olahraga dari Universitas Negeri Semarang.

3. Basuki Hadimuljono

Pemilik nama lengkap Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc kini menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 23 Oktober 2019.

Selama lebih dari 30 tahun mengabdi di instansi Pekerjaan Umum (PU), akhirnya Presiden Jokowi mengangkatnya sebagai Menteri PUPR. Berdasarkan riwayat pendidikannya, Basuki menyelesaikan gelar sarjana di Universitas Gadjah Mada jurusan Teknik Geologi pada 1979.

Gelar insinyur berhasil diraihnya di usia ke 25 tahun dan ia berkarier sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Pekerjaan Umum.

Kemudian, ia menyelesaikan gelar Master of Science di Colorado State University, Amerika Serikat jurusan Teknik Sipil pada 1989.

Tak sampai di situ, Basuki mendapat gelar Doctor of Philosophy di Colorado State University, Amerika Serikat jurusan Teknik Sipil pada 1992.

4. Tito Karnavian

Jenderal Polisi (Purn.) Muhammad Tito Karnavian merupakan Menteri Dalam Negeri Indonesia yang memiliki gelar pendidikan yang tak kalah keren.

Pemilik gelar Profesor Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. ini menempuh pendidikan di dalam dan luar negeri.

Ia telah menyelesaikan gelar sarjana pada bidang Ilmu Kepolisian di PTIK, Jakarta, dan memperoleh pendidikan BA jurusan Strategic Studies di Massey University Auckland, New Zealand (1998).

Kemudian, ia memperoleh gelar Master of Arts (MA) di University of Exeter, UK jurusan Police Studies (1993).

Sedangkan gelar Ph.D ia peroleh di Nanyang Technological University, Singapore bidang Strategic Studies dan lulus dengan memperoleh magna cum laude pada 2013.

Pada 2017, Tito Karnavian dikukuhkan sebagai sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Kepolisian Studi Strategis Kajian Kontra Terorisme oleh Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan berhak menyandang gelar profesor.

5. Siti Nurbaya Bakar

Profesor Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak 2019 untuk masa bakti hingga 2024.

Ia menerima jabatan tersebut setelah mengabdi selama lebih dari 30 tahun sebagai pegawai negeri.

Wanita kelahiran Jakarta, 28 Juli 1956 ini memiliki gelar pendidikan yang keren pula. Ia meneruskan pendidikan sarjananya di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan memperoleh gelar insinyur.

Kemudian, ia melanjutkan jenjang S2 di International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC), Enschede, Belanda dan lulus pada 1988.

Sedangkan gelar doktornya diperoleh dari Siegen University, Jerman dan lulus tahun 1998. Pada 2022, Siti Nurbaya Bakar dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan dalam bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Alam Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.