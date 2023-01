JAKARTA – Mungkin masih banyak di antara kalian yang sering kali tertukar dan merasa bingung ketika menggunakan format jam AM dan PM. Begini penjelasannya.

Istilah AM dan PM berasal dari bahasa latin di Mesir, yaitu Ante Meridiem (AM) diterjemahkan ke Bahasa Inggris berarti before midday atau sebelum tengah hari, dan post meridiem berarti after midday atau setelah jam 12 siang.

Biasanya, beberapa negara di benua barat seperti Amerika dan Eropa menggunakan format 12 jam dengan format AM-PM, hal ini berbeda dengan Indonesia yang menyebut jam sampai angka 24.

Mereka hanya mengenal angka 1 sampai 12 saja.

Jika di Indonesia kita biasa menulis 08.00 dan 20.00, mereka menulisnya menjadi 8AM dan 8PM.

Perbedaan yang ada di antara AM dan PM terletak pada format penyebutan waktunya. AM digunakan dari pukul 12.00 atau 00.00 yaitu tengah malam, sampai dengan 11.59 siang hari.

Sedangkan PM digunakan ketika jarum jam menyentuh angka 12.00 siang hari sampai 11.59 atau 23.59 yaitu tengah malam.

Cara Konversi AM dan PM ke Format 24 Jam Untuk lebih jelas lagi, berikut contoh pengaplikasian format 12 jam ke 24 jam. • Jam 12.00 AM menunjukkan tepat jam 12 malam, atau dalam format 24 jam berarti pukul 24.00. • Jam 09.00 AM menunjukkan jam 9 pagi atau pukul 09.00 • Jam 11.59 AM menunjukkan jam 11 pagi lewat 59 menit atau pukul 11.59 • Jam 10.00 PM menunjukkan jam 10 pagi atau pukul 22.00 • Jam 11.59 PM menunjukkan jam 11 malam lewat 59 menit atau pukul 23.59 • Jam 09.00 PM menunjukkan jam 9 malam atau pukul 21.00 Demikian penjelasan singkat mengenai pengertian, perbedaan dan cara konversi format AM dan PM.