BALI - Indonesia dan WHO menyepakati kerja sama dalam pendirian dan pengoperasian Multi-Country Training Hub for Health Emergency Operational Readiness termasuk Emergency Medical Teams (EMT) Training Hub di Indonesia.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding Regarding Collaboration to Establish and Operate a Multi-Country Training Hub for Health Emergency Operational Readiness including Emergency Medical Teams (EMT) Training Hub in Indonesia among the Government of The Republic Indonesia and The World Health Organizations (WHO).

MoU tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Director-General of the WHO, Rabu (15/11/2022) di Hilton Bali Resort, Nusa Dua, Bali.

Penandatanganan ini beriringan dengan pelaksanaan kegiatan G20 Presidency of Indonesia yang dilaksanakan di kawasan Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) Nusa Dua Bali, Indonesia pada tanggal 15-16 November 2022.

Hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Profesor Mahfud MD mewakili Presiden RI, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, beserta pejabat dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan delegasi dari Universitas Pertahanan (Unhan) RI.

Sementara dari pihak WHO, hadir Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, didampingi delegasi dari WHO lainnya.

MoU yang ditandatangani ini berisi tentang kerjasama dan kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan WHO dalam upaya pendirian pusat pelatihan Health Emergency Operational Readiness di Indonesia termasuk pelatihan Emergency Medical Teams (EMT) yang didirikan sebagai pusat pelatihan Kesiapan Darurat Kesehatan berskala nasional, regional, hingga internasional. Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari beberapa langkah yang telah dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan RI dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19 dan isu keamanan kesehatan lainnya. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan telah melakukan berbagai langkah dan upaya proaktif untuk mendukung penanganan Covid-19 sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 melalui upaya memperkuat kapasitas Indonesia dalam menghadapi pandemi dan mendukung kesiapsiagaan Indonesia menghadapi keadaan darurat kesehatan di masa depan. Menteri Pertahanan menjajaki kerja sama kolaboratif dengan WHO pada November 2020 dan melakukan pertemuan lanjutan dengan Direktur Jenderal WHO pada Juni 2021. Menteri Pertahanan kemudian mengusulkan Universitas Pertahanan Republik Indonesia sebagai Center of Excellence dalam membangun pusat pelatihan peningkatan kapasitas kesiapan darurat, khususnya di bidang Biosecurity dan Biodefense. Dengan ditandatanganinya MoU kerja sama dalam pendirian dan pengoperasian Multi-Country Training Hub for Health Emergency Operational Readiness termasuk Emergency Medical Teams (Emt) Training Hub di Indonesia ini diharapkan akan menjadi awal yang baik bagi peningkatan kapasitas Indonesia serta negara-negara regional di Asia Tenggara dan Australia, serta dunia internasional dalam menghadapi kedaruratan kesehatan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.