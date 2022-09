JAKARTA - Apakah kalian pernah merasa kurang percaya diri, apalagi kalau sudah menyangkut pekerjaan, hidup, karier, bisnis, dan lain-lain.

Hal tersebut akhirnya membuat diri kalian menjadi takut dan tidak berani untuk melakukan sesuatu atau bisa dibilang overthinking dan ujung-ujungnya kalian memilih untuk menutup diri sendiri.

Kalau begitu kalian harus tahu nih, ada 3 Prinsip yang Perlu diingat untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri kalian.

1. Work In Progress

Tidak ada manusia yang 'sempurna', bahkan sangat capek nggak sih kalau kita terus mengejar kesempurnaan?

Belajar, bahwa kita itu tidak harus menjadi sempurna untuk bisa menjadi percaya diri.

Karena kalau terus menjadi sempurna, tentunya malah jadi tidak masuk akal.

Karena kita itu adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, namun justru kekurangan itulah yang menjadikan diri kita itu otentik dan bernilai.

Jadi, tujuan kita harusnya bukan mencari kesempurnaan, tapi autentisitas (Authenticity) dengan coba memiliki mindset bahwa kita itu adalah work in progress yang kalau gagal pun, akan menjadikan kita berbeda dan autentik.

2. Accepting Limitation

Tidak ada orang yang bisa tahu segala hal.

Top management perusahaan saja memiliki CEO, CFO, CMO dan other C-Level yang bisa saling melengkapi.

Jadi, kalau kita tidak merasa ahli dalam sesuatu itu wajar sekali dan bukanlah hal yang aneh.

Kalau tidak tahu, itu bukanlah masalah dan terima saja.

Tapi jangan jadi tidak percaya diri karena hal yang kita tidak tahu sebab kelemahan orang lain bisa jadi kekuatan dalam diri kita dan kekuatan orang lain, juga mungkin kelemahan dalam diri kita karena tidak semua orang punya distribusi kelebihan yang sama.

Juga, jangan minder dengan bos, atasan atau senior di lingkungan.

Kalau kita tidak bisa dan mereka memberikan bantuan, itu wajar karena itulah tugasnya mereka.

Jangan menjadi minder karena kamu belum bisa satu hal. Wajar karena dia mungkin sudah belajar hal yang kita belum belajar.

Belajar buat tidak hanya melihat kelemahan kita, dan menerima segala hal yang ada di diri kita.

Jangan lihat itu jadi sebuah kegagalan yang bikin kita tidak percaya diri. Manusia itu memiliki kemampuan di beberapa hal, namun bukan semuanya.

3. Love Yourself

We are our biggest fans, but we are also our biggest critics.

Kalau sedang berhasil, kita bisa merasakan kegembiraan yang luar biasa.

Namun ketika gagal, tak jarang kita menyalahkan diri kita mati-matian.

Belajarlah untuk bersabar dan mengaisih diri sendiri. Karena terkadang kita cuma sedang gagal atau sedang tidak beruntung dan bukan berarti diri ini adalah produk yang gagal.

Selalu ingat di saat kita sedang mengalami kegagalan, kita harus tetap berusaha untuk bisa belajar mencintai diri sendiri.

Mencintai diri sendiri juga bisa dengan cara yang sederhana seperti mengistirahatkan tubuh, memberikan kesempatan diri sendiri untuk mencoba lagi.

Beristirahat juga bukan berarti diam tidak melakukan apapun, namun untuk rehat atau berhenti sejenak untuk merefleksikan apa yang sudah dilakukan dan mengumpulkan semangat untuk bangkit lagi.

Vanes Tabir Amanda, aktivis Persma Ketik Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) Jakarta