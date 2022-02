SEBAGAI pelajar kita dituntut buat menguasai banyak materi pelajaran, apalagi saat menghadapi ujian. Kalau kata guru sekolah nih belajar adalah sebuah kewajiban, maka hendaknya kita rutin melakukannya.

Cuman masalahnya, kadang kita suka bingung gitu buat cari waktu yang efektif untuk belajar. Kendala utama biasanya adalah gak konsisten belajar atau belajar kalau ada ujian aja. Nah, salah satu cara buat mengatasinya adalah memakai metode belajar efektif sebelum tidur.

Apa itu Belajar Efektif?

Belajar efektif adalah suatu perilaku yang dilakukan secara sadar, positif, aktif, dan fungsional melalui latihan dan pengalaman yang dilakukan secara berulang- ulang dan teratur sehingga membentuk suatu pola perilaku baru. Belajar efektif berguna untuk membantu kita menyerap materi dengan lebih baik.

Singkatnya, belajar efektif itu adalah memahami suatu materi atau tujuan pembelajaran dengan waktu yang tepat. Salah satu teknik belajar efektif yang bisa dicoba adalah belajar sebelum tidur. Berikut akan aku jelaskan di bawah ini!

Belajar Sebelum Tidur

Penelitian pertama diterbitkan oleh psikolog Jerman Rose Heine pada tahun 1914. Berkat penelitian tersebut, kita bisa mengetahui bahwa tidur siang sangat baik untuk membentuk memori jangka panjang.

Hal ini dibuktikan oleh penelitian lain yang dilakukan para peneliti dari Loughborough University mengenai “dampak tidur terhadap suatu pembelajaran”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah dalam kurun waktu 24 jam terdapat perbedaan daya ingat antara satu orang dengan lainnya.

Mereka melakukan uji coba terhadap mahasiswa untuk menghafal perkalian angka sebelum tidur dan saat pagi hari. Para peneliti menguji ingatan mereka selama 10 jam kemudian membandingkan hasilnya. Hasilnya, mahasiswa yang menghafal perkalian angka sebelum tidur jauh memiliki daya ingat lebih baik.

Belajar sebelum tidur dapat meningkatkan daya ingat seseorang. Hal ini karena tidur sangat penting untuk menunjang fungsi otak. Otak manusia akan menyimpan ingatan baru dan mengaktifkan memori saat tidur. Otak yang sedang tidur memutar ulang pengalaman dan memindahkannya ke hipokampus ke daerah di seluruh otak.

Scott Cairney, peneliti dari University of York Inggris mengatakan ketika terjaga, seseorang akan mempelajari hal baru, tetapi saat tidur seseorang akan memperbaiki dan menyiapkan materi tersebut menjadi satu ringkasan di dalam otak. Intinya belajar yang baik harus diimbangi dengan mempertahankan fungsi otak agar tetap sehat.

Tips Belajar Sebelum Tidur

Salah satu tips yang bisa dilakukan adalah pelajari beberapa materi sebelum tidur dan tinjau materi tersebut saat pagi hari. Lakukan hal tersebut secara rutin untuk mendapat hasil yang maksimal. Jangan begadang kalau ujian, apalagi pakai sistem kebut semalam buat belajar materi. Begadang membuat fungsi otak gak berjalan optimal. Materi yang diserap juga gak menyeluruh. Belajar efektif sebelum tidur pastinya juga mengurangi tingkat kecemasan sebelum ujian. Alhasil bisa mengerjakan ujian lebih tenang dan fokus.

Akhir kata dari aku, jadilah lifelong learning. Gak ada kata berhenti buat belajar. Never stop learning because life never stops teaching. Everything you don’t know is something you can learn. Sampai jumpa di artikel selanjutnya ya!