Mengenal Universitas Republik Indonesia yang Baru Dibentuk Presiden Prabowo

NAMA Universitas Republik Indonesia (URI) menjadi perhatian publik belakangan ini. Hal tersebut terjadi setelah Presiden RI, Prabowo Subianto, melantik pimpinan lembaga untuk Universitas Republik Indonesia.

Presiden Prabowo melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 80/P Tahun 2026.

Muncullah kemudian pertanyaan apa itu Universitas Republik Indonesia? Apakah ini akan jadi kampus baru di Tanah Air?

1. Apa Itu Universitas Republik Indonesia?

Universitas Republik Indonesia merupakan lembaga baru yang dibentuk atas gagasan Presiden Prabowo. URI dibentuk untuk mengintegrasikan pendidikan, pelatihan kepemimpinan, dan pengembangan SDM strategis.

URI dirancang untuk mendukung pembentukan pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial, wawasan kebangsaan, serta pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional.

Menurut keterangan Gubernur URI, Donny Ermawan, lembaga ini memiliki fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini mulai dari pendidikan hingga pembinaan calon pemimpin di berbagai sektor.

URI disebut akan menjadi wadah untuk mempersiapkan generasi yang mampu mengisi posisi strategis di masa depan.