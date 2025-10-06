Viral Siswi SD Diminta Tak Makan MBG, Sang Ayah: Kalau Mau Ayah Buatin

Viral Siswi SD Diminta Tak Makan MBG, Sang Ayah: Kalau Mau Ayah Buatin. (Foto IG : rdwnilyas)

JAKARTA - Sebuah video viral di media sosial, di mana seorang ayah meminta anaknya untuk tidak makan dari Makan Bergizi Gratis (MBG). Hari itu merupakan hari pertama sang anak mendapatkan program MBG di sekolah.

"Kakak inget ya, kalau dapat makanan dari Bu Guru bilang, MBG Itu tidak dimakan, oke?" ucap sang ayah kepada anaknya, seperti dikutip dari akun rdwnilyas, Rabu (8/10/2025).

Sang Ayah menjelaskan kepada sang anak, MBG tidak dimakan karena sudah dibekelin. Sang ayah juga memberikan pengertian, jika nanti ada masakan yang dimau akan dimasakin oleh sang Ayah.

"Bilang sama bu Guru, aku tidak makan MBG karena sudah bawa bekal," ucap sang Ayah.

Postingan itu mendapat beragam komentar. Para netizen memaklumi kalau sang ayah khawatir anak tersayangnya sakit akibat MBG.

pisang_hijou's : Pada protes kontennya. Kalau anaknya kenapa-kenapa bukan ente yg pusing wahai netizen budiman, jd ya terserah bapaknya dong

its.silviiaaa : setuju, lbh mahal msk RS nya

andieferi : Tolak makan beracun geratis.

mangjoehana : Jadi horor akibat pengelolaan salah urus ????

qumari_sazli "dia khawatir anaknya keracunan