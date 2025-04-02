Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mengenal Hayao Miyazaki, Sosok Pendiri Ghibli

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |08:31 WIB
Mengenal Hayao Miyazaki, Sosok Pendiri Ghibli
Dia adalah Hayao Miyazaki, seorang sutradara, animator, dan kartunis Jepang. Dia co-founder dari Studio Ghibli. (Foto: Okezone.com/Binus.ac.id)
JAKARTA - Tren animasi Ghibli melanda dunia maya. Masyarakat berbondong-bondong mengubah foto menjadi ilustrasi ala-ala film anime Jepang hanya dengan AI tersebut, 

Namun kehadiran Ghilbi versi AI menuai pro dan kontra karena digunakan pada foto-foto yang seharusnya tidak dibuat ilustrasi fiksi tersebut. Seperti pada foto sejarah Indonesia yang dikemas dengan gaya ghibli. 

Ghibli sendiri merupakan gaya animasi yang orisinil dari Jepang. Warganet pun mempertanyakan perihal perizinan menggunakan style animasi tersebut, ditambah bisa dibuat dengan mudah menggunakan AI.

Di balik pro dan kontra ini, menarik untuk diketahui siapa pembuat Ghilbi? 

Dia adalah Hayao Miyazaki, seorang sutradara, animator, dan kartunis Jepang. Dia co-founder dari Studio Ghibli dan ketua dari Tokuma Memorial animation Cultural Foundation dan museum seni Mitaka Municipal Animation (Museum Ghibli). 

Pria kelahiran 5 Januari 1941 di Tokyo, Jepang ini juga anggota aktif Totoro no Furasato Foundation. 

Dirinya belajar ilmu politik dan ekonomi di Universitas Gakushuin dan kemudian bergabung dengan Toei Animation pada tahun 1963 sebagai animator. Setelah itu dia menjadi pekerja lepas, akhirnya memproduksi Future Boy Conan dan meyutradarai film animasi teater pertamanya “The Castle of Cagliostro”. 

 

