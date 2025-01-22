Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cara Cek NIK KTP Kita Terdaftar di Bantuan Apa Saja?

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |19:28 WIB
Cara Cek NIK KTP Kita Terdaftar di Bantuan Apa Saja?
Cara Cek NIK KTP Kita Terdaftar di Bantuan Apa Saja? (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Cara cek NIK KTP kita terdaftar di bantuan apa saja? Berikut penjelasannya. Pemerintah secara rutin mendistribusikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mengetahui apakah masyarakat termasuk dalam daftar penerima bansos, salah satu langkah utama yang perlu dilakukan adalah memverifikasi status Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada KTP Anda.

Saat ini, proses pengecekan NIK untuk mengetahui status penerima bansos telah dibuat lebih praktis melalui platform resmi pemerintah. Dengan mengikuti petunjuk yang telah disediakan, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mengecek kelayakan mereka sebagai penerima bantuan.

Langkah ini dirancang agar lebih transparan dan memastikan bantuan tepat sasaran. Lantas bagaimana caranya? Berikut penjelasannya yang sudah dirangkum dari berbagai sumber oleh Okezone, Rabu (22/1/2025).

Cara cek NIK KTP kita terdaftar di bantuan apa saja?

Melalui Situs Resmi:

1.       Akses Situs Resmi


Kunjungi laman Cek Bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Pastikan perangkat Anda terhubung dengan koneksi internet yang stabil.

2.       Lengkapi Data Pribadi


Isi informasi sesuai dengan KTP Anda, seperti nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan tempat tinggal.

3.       Masukkan NIK


Ketikkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda di kolom yang tersedia, lalu lengkapi kode captcha sebagai langkah verifikasi.

4.       Klik Tombol "Cari Data"


Setelah data diinput, tekan tombol untuk mencari. Sistem akan menampilkan informasi terkait status Anda sebagai penerima bansos.

Melalui Aplikasi Mobile Cek Bansos:

1.       Unduh Aplikasi

Cari dan unduh aplikasi “Cek Bansos” yang tersedia di Google Play Store atau App Store untuk perangkat Anda.

2.       Buat atau Masuk ke Akun

Jika Anda belum memiliki akun, daftar dengan menggunakan data sesuai KTP. Jika sudah memiliki akun, cukup masuk menggunakan kredensial yang terdaftar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BLT BLT 2025 Bansos 2025 Bansos
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179708//bansos-fU05_large.jpg
BLT Kesra Rp900 Ribu Cair, Cek Rekening Sekarang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/622/3179560//blt-BhRN_large.png
NIK KTP Anda Tercantum sebagai Penerima BLT Kesra Rp900.000 di Oktober 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/622/3179008//blt-97Tz_large.jpg
Cara dan Link Resmi Daftar BLT Kesra 2025 Rp900.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179119//bansos-jUwL_large.jpg
4 Fakta BLT Kesra Rp900 Ribu, Purbaya Janji Cair Minggu Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179105//blt_di_oktober-SUsL_large.png
Berikut Ciri-Ciri NIK KTP Penerima BLT Rp 900.000 Oktober 2025 Sudah Cair dan Masuk Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178883//blt_di_oktober-mBqp_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima BLT Rp900.000 di Oktober 2025 
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement