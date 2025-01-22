Cara Cek NIK KTP Kita Terdaftar di Bantuan Apa Saja?

Cara Cek NIK KTP Kita Terdaftar di Bantuan Apa Saja? (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Cara cek NIK KTP kita terdaftar di bantuan apa saja? Berikut penjelasannya. Pemerintah secara rutin mendistribusikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mengetahui apakah masyarakat termasuk dalam daftar penerima bansos, salah satu langkah utama yang perlu dilakukan adalah memverifikasi status Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada KTP Anda.

Saat ini, proses pengecekan NIK untuk mengetahui status penerima bansos telah dibuat lebih praktis melalui platform resmi pemerintah. Dengan mengikuti petunjuk yang telah disediakan, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mengecek kelayakan mereka sebagai penerima bantuan.

Langkah ini dirancang agar lebih transparan dan memastikan bantuan tepat sasaran. Lantas bagaimana caranya? Berikut penjelasannya yang sudah dirangkum dari berbagai sumber oleh Okezone, Rabu (22/1/2025).

Cara cek NIK KTP kita terdaftar di bantuan apa saja?

Melalui Situs Resmi:

1. Akses Situs Resmi



Kunjungi laman Cek Bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Pastikan perangkat Anda terhubung dengan koneksi internet yang stabil.

2. Lengkapi Data Pribadi



Isi informasi sesuai dengan KTP Anda, seperti nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan tempat tinggal.

3. Masukkan NIK



Ketikkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda di kolom yang tersedia, lalu lengkapi kode captcha sebagai langkah verifikasi.

4. Klik Tombol "Cari Data"



Setelah data diinput, tekan tombol untuk mencari. Sistem akan menampilkan informasi terkait status Anda sebagai penerima bansos.

Melalui Aplikasi Mobile Cek Bansos:

1. Unduh Aplikasi

Cari dan unduh aplikasi “Cek Bansos” yang tersedia di Google Play Store atau App Store untuk perangkat Anda.

2. Buat atau Masuk ke Akun

Jika Anda belum memiliki akun, daftar dengan menggunakan data sesuai KTP. Jika sudah memiliki akun, cukup masuk menggunakan kredensial yang terdaftar.