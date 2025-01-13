Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

UI Resmikan World Terrorism Index

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |22:39 WIB
UI Resmikan World Terrorism Index
UI Luncurkan WTI 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Research Center for Security and Violent Extremism (ReCURE) bersama Program Studi Kajian Terorisme SKSG UI meluncurkan World Terrorism Index 2024 (WTI) di Jakarta.

1. Laporan Komprehensif

Acara yang dihadiri berbagai elemen masyarakat itu menampilkan laporan komprehensif terkait indeks terorisme global yang disusun berdasarkan lima indikator utama.

“World Terrorism Index dapat menjadi referensi strategis bagi pembuat kebijakan, akademisi, lembaga keamanan, media, dan masyarakat luas dalam memahami serta merespons isu-isu terorisme,” ujar Ketua ReCURE Ganardi Walanda dalam siaran persnya, Senin (13/12).

2. Hasil Penelitian

Hasil Penelitian Selama Empat Tahun WTI merupakan hasil penelitian dan pengembangan ReCURE sejak 2021.

Tim ini melibatkan peneliti muda dari Program Studi Kajian Terorisme SKSG UI serta para peneliti senior, termasuk Muhamad Syauqillah, Ali Abdullah Wibisono, Chandra Yudistira, Teguh Pramono, Dr. Puspitasari dan Assoc. Prof. Dr. Sri Yunanto. Laporan itu mencerminkan komitmen ReCURE dalam memberantas terorisme baik di tingkat nasional maupun global.

Acara ini dihadiri berbagai lembaga penting, seperti Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri (Densus 88 AT), PPATK RI, Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Badan Intelijen Negara.

Perwakilan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Australia juga turut hadir, menunjukkan dukungan internasional terhadap inisiatif ini.

 

