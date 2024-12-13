5 Contoh Proposal Natal 2024 di Sekolah dan Gereja

JAKARTA - 5 contoh proposal natal 2024 di Sekolah dan Gereja. Perayaan Natal merupakan momen yang dinanti-nantikan oleh umat Kristiani. Di tahun 2024, berbagai sekolah dan gereja berlomba-lomba menyusun acara Natal yang penuh makna. Namun, tantangan terbesar seringkali datang dari pembuatan proposal yang menarik untuk mewujudkan ide kreatif.



Proposal kegiatan Natal yang baik terdiri atas beberapa elemen penting. Sebuah proposal Natal yang lengkap biasanya mencakup latar belakang acara, susunan kegiatan, daftar anggota yang terlibat, hingga rincian anggaran yang diperlukan.

Dengan menyusun proposal kegiatan Natal secara terstruktur, pelaksanaan acara akan menjadi lebih mudah dan efisien. Selain itu, proposal yang jelas dan menarik dapat membantu memperoleh dukungan dari sponsor atau donatur untuk mendanai kegiatan Natal di sekolah maupun gereja.

Berikut ini adalah lima contoh proposal Natal yang dirangkum Okezone pada Jumat (13/12/2024), yang dapat dijadikan referensi untuk menyemarakkan Natal di sekolah dan gereja.

Contoh Proposal Natal 2024 di Sekolah

Contoh 1

Proposal Kegiatan Natal 2024 di SD Tunas Harapan

I. Sampul Proposal

Nama Kegiatan: Perayaan Natal SD Tunas Harapan 2024

Tema: "Cahaya Natal Membawa Harapan Baru"

Logo: [Logo SD Tunas Harapan di sudut kanan atas]

II. Latar Belakang

Perayaan Natal merupakan salah satu momen penting yang selalu dinantikan siswa, guru, dan orang tua. Melalui kegiatan ini, SD Tunas Harapan ingin mempererat tali kasih, menanamkan nilai-nilai kasih sayang, serta berbagi sukacita Natal di lingkungan sekolah.

III. Nama dan Tema Kegiatan

Nama Kegiatan: Perayaan Natal SD Tunas Harapan 2024

Tema: "Cahaya Natal Membawa Harapan Baru"

Makna tema ini adalah mendorong peserta didik untuk memahami bahwa Natal adalah momen untuk berbagi, merenungkan kasih Tuhan, dan membawa harapan bagi sesama.

IV. Tujuan Kegiatan

Memperingati kelahiran Yesus Kristus.

Meningkatkan rasa kebersamaan antar siswa, guru, dan orang tua.

Menumbuhkan semangat berbagi melalui kegiatan sosial.

Mengajarkan nilai-nilai kasih, damai, dan pengampunan.

V. Susunan Acara

Pembukaan oleh Kepala Sekolah (08.00 - 08.15)

Kebaktian Natal (08.15 - 09.00)

Pementasan Drama "Kelahiran Yesus" (09.00 - 09.45)

Lomba Kreasi Hiasan Natal (09.45 - 10.30)

Makan bersama dan penutupan (10.30 - 12.00)

VI. Tempat dan Waktu

Tempat: Aula SD Tunas Harapan

Waktu: Sabtu, 21 Desember 2024, pukul 08.00 - 12.00

VII. Kepanitiaan

Ketua Panitia: Maria Sutanto

Wakil Ketua: Yohanes Andi

Sekretaris: Lina Kristiani

Bendahara: Budi Santoso

Anggota: Guru-guru SD Tunas Harapan dan perwakilan orang tua siswa

VIII. Sarana Promosi

Para sponsor akan mendapatkan fasilitas sebagai berikut:

- Pencantuman logo di backdrop acara.

- Penyebutan nama sponsor di awal dan akhir acara.

- Penempatan logo pada buku program Natal.

IX. Estimasi Anggaran

- Dekorasi dan peralatan: 2.000.000

- Konsumsi: 1.500.000

- Honor pementasan drama: 1.000.000

- Dokumentasi: 500.000

Total

5.000.000

X. Penutup

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan Natal ini. Harapan kami, acara ini dapat membawa sukacita dan menjadi momen yang berkesan bagi seluruh keluarga besar SD Tunas Harapan.

Contoh 2

Proposal Kegiatan Natal 2024 di SMP Pelita Bangsa

I. Sampul Proposal

Nama Kegiatan: Natal Ceria SMP Pelita Bangsa

Tema: "Damai di Bumi, Kasih di Hati"

Logo: [Logo SMP Pelita Bangsa di bagian tengah]

II. Latar Belakang

Momen Natal menjadi waktu yang istimewa bagi siswa SMP Pelita Bangsa. Dengan semangat kebersamaan dan kasih, kami ingin menciptakan acara yang memberikan nilai edukasi dan hiburan, sekaligus berbagi kebahagiaan dengan sesama.

III. Nama dan Tema Kegiatan

Nama Kegiatan: Natal Ceria SMP Pelita Bangsa 2024

Tema: "Damai di Bumi, Kasih di Hati"

Makna tema ini adalah mengajarkan pentingnya hidup rukun dan saling mengasihi di tengah keberagaman.

IV. Tujuan Kegiatan

Merayakan kelahiran Yesus Kristus.

Meningkatkan rasa saling peduli antar siswa.

Memberikan pengalaman bermakna melalui aktivitas kreatif.

Mendorong siswa untuk berbagi dengan sesama.

V. Susunan Acara

Ibadah dan Renungan Natal (08.00 - 09.00)

Lomba Membaca Alkitab (09.00 - 10.00)

Penampilan Paduan Suara (10.00 - 10.30)

Workshop Membuat Kerajinan Natal (10.30 - 11.30)

Penutupan dan Pembagian Hadiah (11.30 - 12.00)

VI. Tempat dan Waktu

Tempat: Aula SMP Pelita Bangsa

Waktu: Jumat, 20 Desember 2024, pukul 08.00 - 12.00

VII. Kepanitiaan

Ketua Panitia: Antonius Rahman

Wakil Ketua: Clara Wijaya

Sekretaris: Dian Susanti

Bendahara: Tedi Saputra

Anggota: Guru dan siswa perwakilan kelas 7-9

VIII. Sarana Promosi

Sponsor dapat menikmati fasilitas berikut:

- Logo dicantumkan di poster kegiatan.

- Nama sponsor disebutkan dalam acara workshop.

- Logo dipasang di banner utama.

IX. Estimasi Anggaran

- Dekorasi dan alat tulis: 1.500.000

- Konsumsi: 1.000.000

- Honor paduan suara: 500.000

- Hadiah lomba: 1.000.000

Total: 4.000.000

X. Penutup

Kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Kiranya acara Natal ini menjadi momen indah yang membawa damai dan kasih bagi semua.