Dirjen Diktiristek: Mahasiswa Cuma Modal Ijazah Tak Cukup

JAKARTA – Universitas YARSI mengadakan Dies Natalis ke-57, sebagai upacara perayaan wisuda tahun ajaran ganjil 2023/2024 pada hari ini, Sabtu (27/4/2024).

Tahun ini, Universitas YARSI kembali mencetak 411 wisudawan terbaiknya. Acara tersebut turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Abdul Haris. Dalam kesempatan ini, Haris menyampaikan orasi ilmiahnya.

“Kami akan mulai dari tantangan. Pendidikan tinggi adalah sebuah tugas dan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara dituntut untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, dalam pelaksanaannya pendidikan tinggi dihadapkan pada tantangan yang begitu besar,” ujar Dirjen Diktiristek Abdul Haris pada Dies Natalis di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

Ia menyampaikan ada tiga tantangan besar yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam mencerdaskan bangsa. Yang pertama adalah akses, menurutnya akses terhadap perguruan tinggi saat ini belum terlalu inklusif untuk semua.

“Yang pertama terkait dengan akses. Berdasarkan data dari Dirjen Diktiristek, angka partisipasi kasar saat ini masih sekitar 30-40%. Artinya masih ada keterbatasan bagi siswa-siswi untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Keterbatasan akses ini semakin lebar apabila kita lihat pada penyandang disabilitas. Hanya sekitar 2,8% yang bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi,” papar Haris.