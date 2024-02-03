Profesor Ini Cerita Mahasiswa Pascasarjana Malaysia Belajar dari AICIS

JAKARTA - Delegasi Malaysia dalam perhelatan Annual International Conference in Islamic Studies (AICIS) 2024 Prof. Rahimin Afandi bin Abdul Rahim dari University of Malaya kagum atas penyelenggaraan AICIS 2024 di UIN Walisongo, Semarang.

"Kalau di Malaysia, seminar AICIS ini dianggap sebagai seminar untuk Islamic Study yang paling berprestige (bergengsi)," kata Rahimin, Sabtu (3/2/2024).

Hal ini disampaikan Rahimin saat berbicara di sesi pleno ketiga yang mengusung topik "Fiqh and Religious Moderation in Global Context" (Fiqih dan Moderasi Beragama dalam Konteks Global).

Rahimin menyebutkan banyak mahasiswa pascasarjana di Malaysia menggunakan hasil proceeding (penelitian berkelanjutan) AICIS sebagai bahan belajar mereka.

“Hal ini menunjukkan luasnya jangkauan kebermanfaatan makalah hasil penelitian yang berpartisipasi dalam AICIS setiap tahunnya,” ujarnya.