Kera Mampu Kenali Sahabatnya yang Terpisah 26 Tahun, Bestie Seumur Hidup

JAKARTA - Apakah kamu punya sahabat? Seperti dua kera di hutan hujan tropis Afrika, dua kera mampu mengenali sahabatnya meski sudah 26 tahun berpisah.

Sebuah penelitian terhadap 26 simpanse dan bonobo di penangkaran yang dipimpin oleh ahli biologi evolusi Universitas Harvard, Laura S. Lewis, yang merupakan seorang mahasiswa di Universitas Stanford pada saat penelitian tersebut, menemukan bahwa kera dapat mengenali anggota keluarga dan teman yang belum pernah mereka lihat dalam beberapa dekade. Seekor bonobo berusia 46 tahun di Suaka Kumamoto di Jepang bernama Louise menunjukkan tanda-tanda mengenali dua kerabat bonobo yang belum pernah dilihatnya sejak tahun 1995, atau 26 tahun kemudian.

Itu adalah memori terlama yang tercatat pada hewan selain manusia. Dan temuan ini dapat membantu menjelaskan bagaimana kita sendiri mengembangkan kemampuan untuk mengingat ribuan wajah selama beberapa dekade.

Percobaan dilakukan di berbagai institusi di seluruh dunia, termasuk Suaka Kumamoto, Kebun Binatang Edinburgh di Skotlandia, dan Kebun Binatang Planckendael di Belgia.

Setiap simpanse atau bonobo yang terdaftar dalam penelitian ini dibiasakan dengan komputer, yang kemudian digunakan untuk menampilkan dua foto berdampingan kepada kera saat mereka menyesap jus.

Satu foto menampilkan wajah yang tidak diketahui oleh orang yang melihatnya, dan foto lainnya menampilkan wajah teman lama, saudara, atau musuh yang pernah tinggal bersama kera selama setidaknya satu tahun yang lalu. Saat melihat foto hanya selama tiga detik, alat pelacak mata mengamati perhatian visual peserta dengan cermat.

"Itu adalah tes yang sangat sederhana: Apakah mereka melihat lebih lama pada teman satu grup sebelumnya, atau mereka melihat lebih lama pada orang asing?" jelas Lewis.

"Dan kami menemukan bahwa, ya, mereka melihat lebih lama foto-foto rekan satu grup mereka sebelumnya,” katanya seperti dilansir dari Science Alert, Senin (25/12/2023).

Sebagai kerabat terdekat kita yang masih hidup, tidak mengherankan jika simpanse dan bonobo tertarik pada wajah yang pernah mereka lihat sebelumnya. Ahli primatologi seperti Lewis telah memperhatikan bahwa simpanse dan bonobo tampaknya mengenali manusia yang merawat mereka setelah sekian lama terpisah.

Pada tahun 2013, para peneliti menemukan bahwa lumba-lumba dapat mengenali siulan khas kerabatnya setelah 20 tahun berpisah satu sama lain. Baru-baru ini sebuah penelitian menemukan bahwa ibu dan anak gajah dapat mengenali aroma satu sama lain setelah terpisah selama 12 tahun.