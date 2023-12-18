Keren! Pesawat Baru Tanpa Awak NASA Bakal Tembus Luar Angkasa, Ini Penampakannya

JAKARTA - Badan Antariksa Nasional Amerika Serikat (NASA) bersama dengan Sierra Space bakal meluncurkan pesawat baru tanpa awak pada 2024. Rencananya, mereka akan menerbangkan pesawat luar angkasa kargo Dream Chaser ke orbit.

Pesawat luar angkasa tanpa awak itu disiapkan untuk bisa menyuplai pasokan logistik ke Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) di masa depan. Saat ini persiapan untuk uji penerbangan perdana sudah memasuki fase final, melansir blog NASA, Selasa (19/12/2023).

Selama penerbangan perdananya, Sierra Space selaku perancang akan melakukan demonstrasi di orbit untuk mensertifikasi Dream Chaser untuk misi masa depan. Sementara NASA akan mengambil kendali di pusat kontrol di Kennedy Space Center NASA, Florida.

Pengendali penerbangan Sierra Space akan mengendalikan pesawat ruang angkasa Dream Chaser di landasan peluncuran sampai pesawat ruang angkasa tersebut mengudara dan mengorbit. Di sini NASA akan memantau penerbangan tersebut.

Ini diperlukan sebelum Dream Chaser memasuki operasi gabungan dengan tim NASA di Pusat Kendali Misi di Houston. Demonstrasi yang dilakukan termasuk untuk menunjukkan kontrol sikap, manuver translasi, dan kemampuan membatalkan penerbangan.

Dream Chaser diharapkan bisa mengirimkan lebih dari 7,800 pon kargo. Pada misi masa depan, Dream Chaser dirancang untuk tetap berada di stasiun luar angkasa hingga 75 hari dan mengirimkan kargo sebanyak 11.500 pon.

Kargo dapat dimuat ke pesawat ruang angkasa paling lambat 24 jam sebelum peluncuran. Dream Chaser dapat mengembalikan lebih dari 3.500 pon kargo dan sampel eksperimen ke Bumi, serta lebih dari 8.700 pon sampah di ISS dapat diangkut untuk dibuang.

Sebagai pesawat luar angkasa pengangkut, Dream Chaser dirancang untuk bisa digunakan hingga 15 kali, dan dimodifikasi dari pesawat luar angkasa HL-20 yang dikembangkan di Pusat Penelitian Langley NASA di Hampton, Virginia.