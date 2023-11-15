Ini Manfaat Mangrove untuk Ekosistem Pantai dan Laut

JAKARTA - Tahukah kamu apa itu mangrove atau bakau? Fungsinya adalah untuk menjaga pantai agar tidak terkikis akibat erosi.

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Korporat (PGSC-B) Universitas Paramadina mengedukasi masyarakat tentang pentingnya manfaat mangrove dengan menggelar aksi menanam 2.000 bibit mangrove di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Apa sih manfaat mangrove?

Fungsi Mangrove

Mangrove memainkan peran penting dalam menjaga ekosistem pantai dan melindungi garis pantai dari erosi. Mangrove juga berfungsi sebagai habitat penting bagi berbagai jenis hewan laut dan berkontribusi pada kesehatan keseluruhan laut. Melihat pentingnya mangrove dalam menjaga kelestarian lingkungan, mahasiswa meningkatkan ketahanan ekologi Kepulauan Seribu.

Penanaman mangrove ini bertujuan untuk mendukung ekosistem laut yang sehat, melindungi pesisir pantai, serta menanggulangi dampak perubahan iklim. Dengan kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat, upaya ini turut memperkuat komitmen Universitas Paramadina terhadap konservasi lingkungan.

Siswi SDN 01 Pulau Untung Jawa, Citra Hafiza, yang merupakan salah satu peserta yang mengikuti aksi ini menyatakan bahwa ia dan teman-temannya belajar banyak mengenai pelestarian alam dan upaya konservasi dari aksi-edukasi Universitas Paramadina. "Kegiatannya sangat menyenangkan," kata Citra.

Selain penanaman mangrove, dosen dan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Korporat Universitas Paramadina turut serta mengembangkan potensi masyarakat setempat dengan memberikan pelatihan, antara lain Edukasi Konservasi pada Anak: Kegiatan edukasi konservasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya menjaga alam sejak dini. Selain itu, anak-anak menikmati sesi tontonan animasi wayang Desa Timun. Animasi wayang Desa Timun tidak sekadar menghibur, tetapi juga mengenalkan nilai-nilai budaya tradisional berbalut teknologi.

Kemudian, para masyarakat diberikan Pelatihan Bahasa Inggris dan Public Speaking: Hal ini dipersiapkan untuk para masyarakat Pulau Untung Jawa dalam mengembangkan industri pariwisata, dengan tujuan meningkatkan kemampuan komunikasi mereka dan mendukung perkembangan sektor pariwisata di Pulau Untung Jawa.

"Senang banget bisa memperdalam public speaking, berbicara di depan umum, dan bisa mengetahui cara menyampaikan sesuatu yang dapat diterima jelas oleh publik," ujar salah satu peserta pelatihan, Emalia Febrianti.