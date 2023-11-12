Cara Mahasiswa RI Tingkatkan Kemitraan Lembaga Pendidikan Tinggi

JAKARTA - Pendidikan dan penelitian merupakan prioritas dari Global Gateway, yakni strategi Uni Eropa untuk investasi yang berkelanjutan di seluruh dunia.

"Uni Eropa telah menyelenggarakan15 Pameran Pendidikan Tinggi Eropa (EHEF) di Indonesia sejak tahun 2008. EHEF mencerminkan komitmen yang kuat dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Eropa untuk mempromosikan pendidikan tinggi secara global,” kata Chargé d'Affaires ad interim Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia Stéphane Mechati, Minggu (12/11/2023).

“Hal ini juga merupakan hasil kerja sama Team Europe untuk mendukung para mahasiswa Indonesia, mendorong kemitraan antar lembaga pendidikan tinggi, serta memperkuat hubungan antar bangsa," tambahnya.

Kemitraan Uni Eropa dengan Indonesia di bidang pendidikan tinggi merupakan contoh sukses. Setiap tahun, lebih dari 6.000 mahasiswa Indonesia kuliah di universitas-universitas Eropa.

“Sekitar 1.200 beasiswa disediakan untuk mahasiswa Indonesia setiap tahunnya melalui program unggulan Uni Eropa, Erasmus+ dan berbagai program beasiswa yang ditawarkan oleh negara-negara Anggota Uni Eropa," tambahnya.