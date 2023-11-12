Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cara Mahasiswa RI Tingkatkan Kemitraan Lembaga Pendidikan Tinggi

Rio Adryawan , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |21:39 WIB
Cara Mahasiswa RI Tingkatkan Kemitraan Lembaga Pendidikan Tinggi
Cara Mahasiswa RI Tingkatkan Lembaga Pendidikan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pendidikan dan penelitian merupakan prioritas dari Global Gateway, yakni strategi Uni Eropa untuk investasi yang berkelanjutan di seluruh dunia.

"Uni Eropa telah menyelenggarakan15 Pameran Pendidikan Tinggi Eropa (EHEF) di Indonesia sejak tahun 2008. EHEF mencerminkan komitmen yang kuat dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Eropa untuk mempromosikan pendidikan tinggi secara global,” kata Chargé d'Affaires ad interim Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia Stéphane Mechati, Minggu (12/11/2023).

“Hal ini juga merupakan hasil kerja sama Team Europe untuk mendukung para mahasiswa Indonesia, mendorong kemitraan antar lembaga pendidikan tinggi, serta memperkuat hubungan antar bangsa," tambahnya.

Kemitraan Uni Eropa dengan Indonesia di bidang pendidikan tinggi merupakan contoh sukses. Setiap tahun, lebih dari 6.000 mahasiswa Indonesia kuliah di universitas-universitas Eropa.

“Sekitar 1.200 beasiswa disediakan untuk mahasiswa Indonesia setiap tahunnya melalui program unggulan Uni Eropa, Erasmus+ dan berbagai program beasiswa yang ditawarkan oleh negara-negara Anggota Uni Eropa," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement