HOME EDUKASI SEKOLAH

Jawaban Bos ChatGPT tentang Ketakutan Profesi Guru Akan Digantikan AI

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |15:26 WIB
Jawaban Bos ChatGPT tentang Ketakutan Profesi Guru Akan Digantikan AI
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menjelaskan bahwa para guru ketakutan dengan merebaknya chatbot berbasis artificial intelligence (AI).

Hal ini membuat Nadiem Makarim menanyakan hal ke bos OpenAI, Sam Altman. Pertanyaan dilontarkan Menteri Nadiem dalam acara bertajuk "Conversation with Sam Altman" yang digelar di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

"Teknologi ini membuat guru-guru ketakutan karena penilaian kuantitas dan kualitas dalam proses belajar-mengajar akan tertantang dengan kehadiran teknologi ini. Sistem pendidikan memang perlu beradaptasi, namun bagaimana tanggapan Anda?" tanya Nadiem.

Menjawab pertanyaan tersebut, Sam mengatakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menurutnya, gempuran teknologi seperti AI jika dimanfaatkan dengan maksimal justru akan mempermudah pekerjaan umat manusia sekaligus menambah kreativitas.

Dalam paparannya, Sam menyinggung kehadiran kalkulator dan search engine yang dulu juga sempat mendapat penolakan di dunia pendidikan lantaran segala informasi bisa diketahui hanya dengan membuka Google. Alih-alih menolaknya, Sam menyarankan masyarakat memanfaatkannya.

"Teknologi yang Anda katakan, ini seperti alat baru yang dimiliki manusia. Dengan alat baru, kreativitas manusia, kemampuan, potensi, dan harapan manusia juga meningkat. Jika potensi setiap siswa akan naik maka kecepatan belajar setiap siswa akan naik," tutur Sam.

(Khafid Mardiyansyah)

