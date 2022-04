JAKARTA - Ada beberapa universitas yang menjadi tempat kuliah anggota Kerajaan Inggris. Seperti halnya masyarakat umum, anggota Kerajaan Inggris juga mengenyam pendidikan formal. Namun, sebagai anggota kerajaan, mereka juga dibekali berbagai pelatihan yang mendukung keterampilan diri.

Mulai dari cara bicara di depan publik, hubungan internasional, hingga sejarah konstitusi. Lantas, di universitas mana saja para anggota Kerajaan Inggris ini berkuliah? Berikut merupakan universitas tempat kuliah anggota kerajaan Inggris.

• University of Exeter

Anggota kerajaan Inggris yang mengenyam pendidikan di universitas ini ialah Peter Philips dan Zara Tindal. Zara Tindall, cucu Ratu Elizabeth II, lulus dari University of Exeter dan mendapatkan gelar di bidang fisioterapi.

Sementara Peter Philips yang merupakan cucu tertua Ratu Elizabeth II meraih gelar akademis di bidang ilmu olahraga. University of Exeter adalah salah satu universitas terbaik yang berada di Inggris. Dalam hal pembelajaran dan riset, University of Exeter unggul. Kebanyakan riset yang dilakukan universitas ini dikategorikan sebagai kualitas internasional.

• University of St Andrews

University of St Andrews merupakan universitas negeri tertua di Skotlandia. Para anggota keluarga kerajaan yang pernah berkuliah di sini antara lain, Pangeran Williams dan istrinya, Catherine Middleton atau Kate Middleton. Kate Middleton mengambil pendidikan di jurusan sejarah seni, sedangkan Pangeran Williams mengambil program studi seni.

Namun pada tahun kedua, Pangeran William mengubah jurusannya menjadi geografi. Setelah lulus, Pangeran Williams mendapatkan gelar Master of Arts. Menurut versi Times Higher Education University of St Andrews menempati posisi ke 200-250 sebagai universitas terbaik di dunia.

• Newcastle University

Anggota keluarga kerajaan Inggris yang berkuliah di Newcastle University adalah Putri Eugenie. Putri Eugenie merupakan putri bungsu Pangeran Andrew dan Sarah Ferguson. Ia juga adik dari Putri Beatrice. Di Newcastle University, Putri Eugenie mempelajari bidang sejarah seni, literatur Inggris, dan politik.

Ia kemudian lulus dengan meraih gelar di bidang literatur Inggris dan sejarah seni. Newcastle University merupakan universitas berbasis riset publik. Universitas ini memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Budaya dan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Kedokteran, serta Fakultas Sains, Pertanian, dan Teknik.

• Goldsmiths University of London

Anggota keluarga Kerajaan Inggris yang pernah kuliah di sini ialah Putri Beatrice. Putri Beatrice merupakan anak pertama dari Pangeran Andrew dan Sarah Ferguson. Lulus dari Goldsmiths University of London, Putri Beatrice mendapatkan gelar Bachelor of Arts dalam jurusan sejarah dan gagasan.

Universitas yang terletak di Lewisham Way, London ini merupakan salah satu universitas terbaik di Inggris dan memiliki reputasi yang sangat baik dalam akademik serta riset. Goldsmiths University of London banyakmemberikan kontribusi dalam kegiatan penelitian.

• University of Cambdridge

Anggota keluarga kerajaan Ingris yang menempuh pendidikan di University of Cambdridge adalah Prince of Wales atau Charles Philip Arthur George. Ia lulus dan meraih gelar master. University of Cambridge merupakan salah satu universitas terbaik di dunia. Universitas ini banyak melahirkan tokoh-tokoh terkemuka, seperti ilmuwan, filsuf, penulis dan ahli matematika. Diketahui universitas ini juga menjadi salah satu kampus incaran mahasiswa internasional.

