SURAKARTA – Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menjalin kerja sama dengan perusahaan penerbangan internasional Boeing untuk mengadakan kuliah tamu. Acara kuliah tamu ini menghadirkan alumnus UNS yang kini menjabat sebagai President of Boeing Asian Pacific Association (BAPA), Veronika WR. Andrews, MBA.

Kuliah tamu bertajuk “Success in The West: The Journey, The Struggles, The Failures, The Victories” ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting. Lebih dari seratus peserta dari berbagai wilayah dan negara mengikuti kuliah tamu ini yang diadakan pada Selasa (25/1/2022).

Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho mengatakan bahwa ini merupakan suatu kehormatan bagi UNS karena Boeing bersedia mengadakan kuliah tamu. Acara ini diharapkan dapat memotivasi mahasiswa, alumni, dan staf akademik UNS untuk lebih semangat dalam berkarier.

“Ini sebuah kehormatan bagi kami karena dapat terkoneksi dengan Boeing Company, sebuah perusahaan top multinasional yang termasuk dalam top 500 fortune company di dunia. Kami juga sangat bangga dengan Bu Veronika, alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UNS yang kini bekerja di Boeing,” ujar Prof. Jamal.

Senada dengan Prof. Jamal, Steve Lakeway, Country Manager PT Boeing Indonesia juga merasa terhormat dapat menjalin kerja sama dengan UNS. Steve berharap ke depan akan ada lulusan UNS yang bisa menyusul Veronika untuk bekerja di Boeing.

“Apapun jurusanmu, kami membuka semua peluang untuk bekerja di Boeing. Tidak hanya dari jurusan teknik tapi kami membutuhkan pegawai dengan jurusan yang beragam. Silakan cek peluang pekerjaan di Boeing. Tidak apa-apa jika kamu tidak memiliki passion di penerbangan tapi setelah masuk ke Boeing, kamu pasti akan menemukan passion itu,” kata Steve.

Dekan FISIP UNS, Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si. mengatakan sangat bangga seorang alumnus FISIP UNS bekerja di perusahaan internasional. Terlebih lagi bidang pekerjaan yang digeluti Veronika dikenal sebagai bidang pekerjaan laki-laki. “Mbak Vero telah membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin di level internasional terlebih di bidang teknologi yang banyak digeluti laki-laki. Saya merasa bangga atas pencapaian yang diperoleh Mbak Veronika. Semoga ini bisa memacu adik-adik mahasiswa atau alumni untuk berkarier di luar negeri,” ucap Prof. Ismi. Selama hampir 2,5 jam, acara ini diisi dengan penuturan Veronika Andrews mengenai perjalanannya hingga menjadi pegawai Boeing. Veronika yang memulai karier sebagai manajer di sebuah hotel internasional meniti kariernya dengan penuh lika-liku hingga akhirnya diterima di Boeing. Veronika berpesan supaya para peserta lebih berani untuk bermimpi dan bersemangat mewujudkan mimpi itu. “Jangan menyerah pada mimpi Anda hanya karena keraguan dan ketakutan. Jika pada mimpi saja Anda menyerah, bagaimana Anda menghadapi realita? Gantungkanlah mimpi Anda setinggi-tingginya,” kata Veronika. Baca juga: 1.492 Mahasiswa UNS Ikut KKN Tematik Membangun Desa