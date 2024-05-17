Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

UPNVJ-Universiti Teknologi MARA Sepakati Kerjasama dengan Dua Fakulti

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |16:54 WIB
UPNVJ-Universiti Teknologi MARA Sepakati Kerjasama dengan Dua Fakulti
Kerjasama UPNVJ dengan Universiti Teknologi MARA. (Foto; Okezone.com/UPN)
JAKARTA – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) dan Universiti Teknologi MARA (UiTM) menyepakati kerjasama.

FISIP UPNVJ dan UiTM sepakati kerjasama dengan dua Fakulti dan satu Kolej yaitu Fakulti Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi & Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, Kolej Pengajian Seni Kreatif (College of Creative Arts) di kantor Global Internasiol Office UiTM.

Implementasi Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum Of Understanding (MoU) antar Universitas yang terjalin sejak tahun 2022 antar Rektor.

“FISIP UPNVJ yang memiliki tagline lebih maju, unggul dan mendunia terus mendorong internasionalisasi berbagai kegiatan akademik, kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat salah satunya melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional yang merupakan Hibah Internal Pengabdian kepada Masyarakat Internasional dari UPN Veteran Jakarta di Malaysia, “ kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Bekti Istiyanto, Jumat (17/5/2024).

Lebih lanjut, kunjungan FISIP UPNVJ ke UiTM dicanangkan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang lain.

“Alhamdulillah kami sepakat setelah kunjungan ini akan membahas lebih spesifik terkait pertukaran dosen mengajar, peserta konferensi Internasional, pertukaran mahasiswa, penelitian dan menulis buku bersama yang diketuai oleh Prof. Datuk Dr. Ismail Sualman, salah satu Profesor dari Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, UiTM,” ujarnya.

