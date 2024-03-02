Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Universitas Top Ini Gelar Kuliah Bahas Taylor Swift

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |09:02 WIB
Universitas Top Ini Gelar Kuliah Bahas Taylor Swift
Universitas Gelar Kajian Soal Taylor Swift. (Foto: Okezone.com/Instagram)
JAKARTA - Taylor Swift masuk topik kajian terkait ketenaran ikon pop tersebut dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Kajian tersebut dilakukan universitas top di Filipina.

Profesor yang memimpin mata kuliah itu mengatakan mereka menganalisis hal tersebut melalui perspektif pascakolonial, sementara para mahasiswanya mengatakan mereka berharap kajian pengaruh global Swift dapat membantu mereka membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.

"Saya ingin menggali lebih dalam masalah-masalah sosial yang kita hadapi berkaitan dengan Taylor Swift,” kata Seorang Mahasiswi University of the Philippines,dikutip dari VOA Indonesia, Sabtu (2/3/2024).

Kalau Anda mendengarkan Swift, mungkin tidak akan sempat mendengar komentar akademik tentang ikon pop global asal AS itu. Tapi hal semacam itu justru muncul di ruang kuliah universitas terkemuka di Filipina yang memiliki mata kuliah mengenai Swift.

Ini memang mata kuliah yang disebut sebagai ‘kajian selebriti’ terhadap peraih 14 penghargaan Grammy itu serta pengaruhnya terhadap masyarakat.

Sewaktu Swift tur di Asia, ratusan mahasiswa mendaftar untuk kelas tersebut, mengisi slot mata kuliah elektif yang terbatas itu hanya dalam hitungan menit dan mendorong pengelola universitas untuk membuka kelas ekstra.

Yang memimpin mata kuliah ini adalah Cherish Brillon, yang mengajar komunikasi, teori media, budaya pop dan ekonomi politik.

Mengenai kelasnya itu, Brillon mengemukakan, "Kami akan meninjaunya dari berbagai cara pandang seperti persinggungan antara jenis kelamin, gender, dan kelas.”

Brillon sendiri mengaku sebagai Swiftie, julukan bagi penggemar fanatik Swift. Ia mengatakan banyak universitas top di AS yang menawarkan kelas mengenai penulisan lagu dan sastra Swift dalam diskografinya.

Tetapi di mata kuliah yang dipimpinnya, Brillon menganalisis bagaimana media menggambarkan Swift sebagai selebriti dan dampak statusnya tersebut, dengan perspektif lokal pascakolonial.

Halaman:
1 2
